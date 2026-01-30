Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

CARACAS. – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía general para todos los presos políticos del país.

“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, dijo en un acto en el Tribunal Supremo de Justicia.

Rodríguez afirmó que esta era una decisión que se había conversado ya con el expresidente Nicolás Maduro, y pidió que nadie imponga “la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”.

Delcy Rodríguez se dirige al auditorio en una ceremonia en la sede de la Corte Suprema de Justicia Ariana Cubillos� - AP�

Se espera que la ley de amnistía sea aprobada la primera semana de febrero, y beneficiaría en un primer momento a todos los detenidos por razones políticas.

El anuncio se produce semanas después de que comenzara un proceso gradual de excarcelaciones, iniciado tras la detención de Maduro el 3 de enero y que proporcionó un nuevo marco de entendimiento con Estados Unidos.

Liberaciones a cuentagotas

La medida podría beneficiar a cientos de detenidos que aún permanecen recluidos por motivos políticos. El chavismo sostiene que más de 600 presos han sido liberados, sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos cifran el total en 302.

A la oscuridad del proceso de liberación se sumó también una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dijo tener información de que siguen operando “centros de detención clandestinos”, a pesar de la liberación de presos políticos.

La cárcel del Helicoide, la temible mole de hormigón donde fueron encerrados cientos de presos políticos

Asimismo, la presidente interina dijo que el Helicoide, la cárcel que representa la represión del régimen, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. Rodriguez incluso aseguró que combatirá la corrupción en la Justicia.

“Vengo a esta Cámara como presidenta pero también como abogada”, dijo Rodríguez. “Mi padre estuvo preso, y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución. En la soberanía nacional. En la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con más tutela jurídica”, añadió.

Agencias ANSA y Reuters