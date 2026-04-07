Crece la incomodidad en el Gobierno: Adorni limita su rol de vocero y su caso bloquea los anuncios de otras áreas de gestión

“Manuel [Adorni] sigue siendo el vocero”. La frase, pronunciada en la tarde gris de este martes, corresponde a un funcionario de alto rango de la Casa Rosada. “Va a volver a dar conferencias. No está previsto por ahora, pero en algún momento va a dar”, completó.

Enseguida advirtió que el jefe de Gabinete de Javier Milei tampoco planea responder, al menos en lo inmediato, sobre las investigaciones periodísticas que pusieron en la mira el crecimiento de su patrimonio y sus viajes, y que derivaron en una causa penal. “Cada pregunta que se haga por el tema será una pregunta perdida, porque no va a responder por eso”, insistieron puertas adentro de palacio de gobierno.

La última vez que Adorni se expuso a preguntas fue en la conferencia de prensa del miércoles 25 de marzo, donde se negó a dar explicaciones con el argumento de que podría entorpecer la causa judicial, y que solo hablaría ante un juez. “Si le vuelven a preguntar, se va a remitir a que esas respuestas serán dadas ante la Justicia”, reafirmaron en el Gobierno. Adorni no volvió a dar una conferencia de prensa. Tampoco está en agenda, al menos por el momento, que dé entrevistas.

En el equipo de ministros de Milei se extiende la sensación de que Adorni quedó corrido de hecho, a lo largo del último mes, de su rol de vocero. Se trata del primer cargo que ocupó en el gobierno y desde el que se proyectó a la Jefatura de Gabinete, en noviembre pasado.

“Es lo que hay”, se resignó, levantando las palmas, un funcionario que visita periódicamente la Casa Rosada. Pero de inmediato aclaró: “Creo que puede volver a ser vocero”, para explicarse: “Es cierto eso de que todo pasa”.

En el Gobierno reconocen el corrimiento de Adorni desde el pasado 8 de marzo, cuando se conoció que su esposa voló junto a la comitiva oficial a Nueva York. Luego se conoció que viajó en avión privado a Punta del Este por el feriado de carnaval, en un vuelo facturado por una productora de su amigo Marcelo Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. Más tarde, que su esposa registró en 2024 una casa en un country de Exaltación de la Cruz y que ambos adquirieron al año siguiente un departamento de 200 metros cuadrados en Caballito, sin vender sus propiedades anteriores. Los bienes no aparecen en las declaraciones juradas de acceso público del funcionario, que son analizadas ahora por la Justicia, junto a una serie de hipotecas que tomó.

Todo eso garantiza que el caso y el jefe de Gabinete “seguirán siendo noticia”, como advirtió uno de los consultados.

Adorni debería presentarse públicamente el próximo 29 de abril, cuando presente el informe de gestión del Gobierno ante el Congreso. Allí lo esperan unas 5000 preguntas, la mayoría de la oposición, cuyas respuestas “ya se están preparando”, según aseguran cerca de la jefatura de Gabinete.

Pero mucho antes, este miércoles, la Cámara de Diputados volverá a hacerse eco de las revelaciones cuando abra el recinto para intentar sancionar las modificaciones en la Ley de Glaciares. “La sesión va a estar teñida por eso”, reconocen en la Casa Rosada.

Adorni goza desde que se desató la polémica del total respaldo de Javier y Karina Milei, quienes le han dado reiterados gestos de apoyo en público y privado, que fueron seguidos por los ministros y otros funcionarios.

Sin embargo, en las distintas terminales libertarias comenzaron a cristalizar síntomas de incomodidad. El caso divide aguas y la principal percepción es que el manejo de lo sucedido, al menos desde lo comunicacional, fue “errado”.

“Hubo una estrategia inadecuada”, evaluó una de las fuentes consultadas. Consideró también, en esa línea, que “el goteo” diario con noticias sobre Adorni “tendría que haberse controlado” desde el principio.

“La estrategia fue mala y tarde. Mucho daño autoinfligido por desaciertos que podrían haberse evitado”, acotó otro funcionario, bajo reserva de su nombre.

El manejo del caso estuvo casi exclusivamente bajo el control del equipo de Adorni, a excepción de los preparativos para la conferencia de prensa. Allí hubo una suerte de “mesa de crisis” en la que participó el asesor presidencial Santiago Caputo. Los equipos no volvieron a interactuar luego del 25 de marzo.

La convicción generalizada, en distintas áreas y carteras, fue que la conferencia “no terminó sirviendo”. Estaba prevista una nueva edición el pasado miércoles, pero terminó cancelándose.

Las distintas tribus libertarias coinciden en reconocer que están cada vez más incómodas con la situación. “La mayoría de los ministros prácticamente no salen a hablar desde que empezó el tema”, reconoció una fuente oficial. Y eso desató un nuevo problema para el Gobierno.

“Se nos dieron cosas que esperábamos hace mucho, como el fallo de YPF o la noticia de la baja de la pobreza, y no se pudieron hacer conferencias de prensa para capitalizarlos. Eso es porque el tema no se controló de entrada y creció como creció”, apuntó otro. “Hay como un hastío total. La sensación es que no se puede salir del tema”, reconoció otro de ellos.

Este martes, Adorni comunicó a través de la red social X el envío al Congreso de una nueva ley de salud mental y por esa misma vía hizo alusión a novedades que en otro momento hubieran motivado conferencias de prensa.

En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 7, 2026

“Manuel va a poder explicar, pero el tema es el costo que tendrá todo esto”, intentó resumir uno de los consultados. “Se llegó a una escalada que debería haberse frenado apenas empezó. Son tiros en los pies que no nos podemos pegar”, completó otro.