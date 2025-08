Crece la polémica por las candidaturas testimoniales: seis intendentes vinculados a Kicillof no asumirían las bancas de ediles para las que se postulan

La implementación de candidaturas testimoniales en el peronismo se revitalizó con el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. La estrategia que el justicialismo implementó en 2009 con nombres como los de Néstor Kirchner (que finalmente asumió la banca de diputado), Sergio Massa o Daniel Scioli, volvió con intendentes y funcionarios que se postulan a cargos que no prevén asumir. Salvo que ahora, en su mayoría, se encolumnan con el gobernador Axel Kicillof.

Existen al menos cuatro casos de jefes comunales del peronismo que se candidatean a concejales, pero seguirán en sus bancas si resultan electos. El número puede ampliarse hasta ocho, si se cuentan cuatro casos más sin confirmación oficial. En total, el peronismo postula como candidatos legislativos a distintos cargos a 14 jefes comunales.

Seis de estos intendentes disputan la interna peronista del lado del gobernador Kicillof. Se trata de Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso) y Mario Secco (Ensenada). En tanto que otros dos jefes comunales, Pablo Zurro (Pehuajó) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) responden políticamente a la expresidenta Cristina Kirchner.

En cambio, habrá seis jefes comunales peronistas que integran las listas legislativas que no serán testimoniales y asumirán las bancas, en caso de ganarlas, y un ministro provincial que también lo hará. No asumiría la actual vicegobernadora Verónica Magario, que se postula a diputada provincial por la tercera sección.

Mario Secco, el intendente de Ensenada que es uno de los candidatos testimoniales del frente Fuerza Patria Santiago Oróz

En La Libertad Avanza hay dos casos de intendentes que podrían ser testimoniales, pero prometen que tomarán los cargos que les otorguen las urnas. En Somos Buenos Aires, cuatro jefes comunales que se candidatean aseguran que dejarán el gobierno de sus distritos en caso de resultar elegidos legisladores.

Juan José Mussi, intendente de Berazategui, encabeza la boleta de concejales de Fuerza Patria, pero no asumirá. Desde su entorno recordaron a LA NACION que, al lanzar la candidatura, explicó que estará al frente de la nómina para que la población sepa cuál es la lista que apoya. “Mis vecinos saben que nunca les miento. Desde que lancé mi lista y mi candidatura a concejal, aclaré que no voy asumir y que es solo para que los ciudadanos de Berazategui sepan cuál es la boleta que apoyo, porque en elecciones legislativas anteriores muchos me manifestaron que hubo confusión”, dijo a medios locales el jefe comunal, que también fue candidato testimonial en 2009, cuando Kirchner implementó la alternativa.

Mussi, el intendente peronista más experimentado de la provincia, transita su sexto mandato (segundo consecutivo) en el municipio; el primero lo ganó en 1987.

Juan José Mussi, intendente de Berazategui

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, tampoco ocupará una banca de concejal. Es candidato testimonial al frente de la boleta de Fuerza Patria. Según pudo saber LA NACION, intentará plebiscitar su gestión, pero sin asumir la concejalía.

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y uno de los principales impulsores de Axel Kicillof en el peronismo, también es candidato testimonial. Encabeza la lista de concejales y no asumirá.

El mismo tenor tiene la candidatura de Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, alineado con Cristina Kirchner, aunque rechazó el mote de “testimonial” para su postulación en el primer lugar de la lista de ediles. “No soy testimonial, no soy falso, no voy a ir al Concejo Deliberante”, dijo en declaraciones al medio local Diario Noticias Pehuajó. “Voy a ser parte con mi prestigio, con mi invicto [electoral], con el agradecimiento a Pehuajó y con las obras”, agregó.

Jorge Ferraresi, intendente de Berazategui X

Aunque mantuvieron silencio ante la consulta de LA NACION, fuentes del peronismo indicaron que los intendentes Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Andrés Watson (Florencio Varela), que encabezan las boletas de concejales en sus municipios, tampoco asumirán. Los tres están alineados con Kicillof. La misma situación testimonial se aplicaría a Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), enrolado con Cristina y cabeza de la lista local de concejales.

Entre los candidatos de Fuerza Patria a la Legislatura bonaerense se encuentran intendentes con mandato vigente hasta 2027 y también funcionarios. Todos prometen asumir. Consultados por LA NACION, señalaron que asumirán sus bancas, en caso de resultar electos, Diego Nanni (intendente de Exaltación de la Cruz y candidato a diputado por la segunda sección electoral), Alejandro Acerbo (intendente de Daireaux y candidato a diputado por la sexta sección) y Marcos Pisano (intendente de Bolívar y candidato a senador por la séptima sección). Germán Lago, intendente de Alberti y candidato a senador por la cuarta sección, dijo en los últimos días a Radio Provincia que, si resulta electo, va a “asumir con muchísima responsabilidad”.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó que tomará el cargo de diputada provincial por la tercera sección, si la eligen. El mismo camino, indican fuentes del peronismo, será el del intendente Mariano Cascallares (Almirante Brown), candidato a diputado en la misma sección.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, dejará ese cargo y asumirá la banca de senador provincial por la primera, indicó a LA NACION una fuente del PJ cercana al funcionario. Es el primer candidato de la boleta.

La oposición bonaerense

Los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza que tienen mandatos como intendentes o legisladores hasta 2027 asumirán sus bancas, en caso de obtenerlas. El espacio lleva a dos intendentes como candidatos, que dejarán sus municipios. Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero) irá al Senado provincial (se postula por la primera sección), al igual que Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón), candidato a senador por la quinta sección.

En estos dos casos, la incógnita parece ser otra: ¿se mantendrán en sus bancas si, tras la elección, Javier Milei los convoca al gabinete nacional?

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero Santiago Filipuzzi

En la tercera sección, la boleta de diputados provinciales que encabeza el excomisario Maximiliano Bondarenko incluye, en el sexto lugar, a la concejala de Almirante Brown con mandato hasta 2027 Leticia Bontempo, quien aseguró a LA NACION que asumirá en la Legislatura si resulta electa. Se eligen 18 diputados provinciales en esa sección.

Britos y Zamora, junto a Juan Zabaleta, en un encuentro en Tigre X

La alianza Somos Buenos Aires (que aglutina a sectores del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y el GEN, entre otras fuerzas) tiene a cuatro intendentes entre los candidatos a senadores. Son Julio Zamora (Tigre, candidato por la primera sección); Pablo Petrecca (Junín) y Guillermo Britos (Chivilcoy), ambos candidatos por la cuarta sección, y Maximiliano Suescun (Rauch, candidato por la quinta sección). Todos ellos informaron a LA NACION que asumirían en las bancas. “Si soy electo, asumo, con el compromiso de volver al municipio si me necesitan”, aclaró Britos.