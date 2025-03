Crece la tensión en el PJ | El gobierno de Kicillof dijo que es “inconstitucional” el plan de reforma electoral del kirchnerismo

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, calificó hoy de “inconstitucional” el proyecto de reforma electoral del kirchnerismo, presentado en el Senado bonaerense la semana pasada, promovido por Teresa García (UP), aliada a la expresidenta, y que tiene el aval de 16 senadores de Unión por la Patria.

Las declaraciones de hoy son un nuevo capítulo en la pelea interna entre el gobernador, Axel Kicillof, que está a favor de desdoblar y anticipar los comicios provinciales; Sergio Massa, a favor de desdoblar, pero que las elecciones provinciales sean después de las nacionales, y Cristina Kirchner, a favor de mantener elecciones concurrentes el 26 de octubre.

“Intentaron establecer una fecha para las elecciones concurrentes: avanzar sobre las atribuciones del gobernador de convocar a las elecciones generales fijadas en el artículo 144 artículo 3 de la Constitución de la Provincia. No queremos entrar en polémicas. Pero es un proyecto inconstitucional ”, afirmó el jefe de Gabinete de Kicillof.

De este modo, cuestionó la letra del proyecto que busca fijar los comicios provinciales el 26 de octubre basado en el artículo 83 de la Constitución provincial. “No es positivo. No suma. Pero seguimos abiertos a mantener la discusión”, manifestó el funcionario.

El debate sobre la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya se postergó dos veces en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La suspensión, no obstante, es algo en lo que coinciden quienes responden a Kicillof y quienes responden a Cristina Kirchner.

“Pedimos a la Legislatura que resuelva de manera urgente sobre la suspensión de las PASO: hay prácticamente unanimidad. Menos la izquierda y la fuerza política de Juan Grabois, la gran mayoría está a favor de suspender las PASO, pero todavía no sucede. Pedimos que suceda. No se entiende qué está sucediendo”, dijo Bianco.

Conferencia de prensa de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

La indefinición sobre el cronograma electoral bonaerense persiste por el debate respecto del desdoblamiento de las elecciones en el distrito. Ya no es la suspensión de las PASO la discusión que traba la modificación de la Ley 18.086 vigente, que ordena primarias: el oficialismo no alcanza una síntesis sobre cuándo se va a convocar a votar en las elecciones generales.

La puja final es si se adelantan los comicios, tal como pretende el gobernador, o se vota el 26 de octubre junto a los comicios nacionales, como espera Cristina Kirchner, que todavía no dijo si va a presentarse como candidata a diputada nacional.

El proyecto que impulsa Teresa García fue entendido como un abierto desafío por el gabinete de Kicillof y un avance sobre las atribuciones del gobernador. Pero en diálogo con LA NACION, García dijo: “Compete a la Legislatura, por el artículo 83 de la Constitución provincial, fijar el día de los comicios generales. Está equivocado el jefe del Gabinete del gobernador que hace otra interpretación”.

El artículo 83 de la Constitución provincial establece que “la elección de senadores y diputados tendrán lugar cada dos años en la fecha que la ley establezca”.

En los argumentos del proyecto de ley presentado con aval de Cristina Kirchner, García fue crítica con el gobernador: “Lo que no puede pasar es que un cambio en el calendario sea percibo como manipulación intencionada de un sector para su propio beneficio”, sostuvo. “No hay lugar para especulaciones. No hay lugar para dirigentes que busquen acomodar el proceso a su propio beneficio”, advirtió García.

Kicillof tiene por mejor escenario que en la provincia de Buenos Aires se vote separado de la elección nacional. La fecha ideal para la elección general desdoblada en provincia es agosto, afirman.

Pero el gobernador solo desdoblará si antes la Legislatura suspende las primarias: no hará tres elecciones. Primarias, bonaerenses y nacionales no es un escenario posible. Cristina Kirchner se opone a desdoblar ante el temor de que los intendentes no militen una boleta de legisladores nacionales que no los represente: el mejor de los escenarios para el kirchnerismo es no cambiar nada.

El domingo 23 de marzo el gobernador se reunió durante tres horas con Máximo Kirchner y Massa para intentar llegar a un acuerdo. De allí habría resultado que hay “síntesis” para suspender las PASO, pero no sobre el camino a seguir sobre el calendario electoral completo. La discusión no se terminará de ordenar sin un diálogo entre Kicillof y Cristina, opinan en la Legislatura. Pero el 3 de abril habrá un nuevo intento de votación.

LA NACION

Temas Axel Kicillof