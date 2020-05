El senador opositor se enfrentó en duros términos con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Fuente: Archivo

19 de mayo de 2020 • 14:14

La tregua política por la pandemia de coronavirus se va apagando poco a poco. Así quedó demostrado con la fuerte discusión política que sostuvieron hoy Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) y Martín Lousteau (Juntos por el Cambio-Capital) durante un plenario de comisiones en el Senado.

La polémica estalló cuando el peronista Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se ofendió por las críticas de la oposición al proyecto de ley que otorga beneficios especiales en el pago del impuesto a las Ganancias para trabajadores de la salud y personal de fuerzas armadas y de seguridad con motivo de la pandemia.

Caserio se tomó de manera personal las intervenciones de Lousteau y de su compañero de bancada Esteban Bullrich (Buenos Aires), que cuestionaron que se impulsara un proyecto sin conocer el costo fiscal de la medida y que no se le hubiera pedido ése cálculo a la Oficina de Presupuesto del Congreso.

"Me siento aludido por algunas expresiones, no es serio el planteo de que esta comisión no esté trabajando con seriedad", arrancó Caserio su intervención.

Molesto, el senador cordobés continuó su réplica apuntando directamente contra la persona de Lousteau, al que acusó de tener "criterios variables que, a veces, ni siquiera coinciden con su criterio ideológico". "Pero no es una crítica, es como es", agregó.

A Bullrich, en tanto, le reprochó que lo hubiera criticado de manera pública cuando, por la relación que tienen, podría haberlo hecho mediante una llamada telefónica

"Ustedes son parte de un gobierno que ha reventado al país, que ha dejado a la Argentina en esta situación antepandemia", continuó Caserio, quien calificó de "arteras" las críticas de Bullrich y Lousteau. "Cuando el Gobierno anterior nos puso de rodillas, tomando una deuda que no se podía pagar, no se le preguntó a la Oficina de Presupuesto qué pensaba, cuánto podíamos pagar", agregó.

En ese momento, y a pesar de las dificultades de comunicación de la videoconferencia, Lousteau empezó a interrumpir a Caserio, argumentando que debía responder ya que había sido aludido

"Usted pudo hablar tres veces y nunca lo corté", intentó silenciar a su rival el cordobés. "Usted es un irrespetuoso, nadie le dijo si está trabajando bien o mal, lo interrumpió Lousteau.

El duelo siguió a los gritos:

-Caserio: Usted va a hablar cuando yo lo considere, soy el presidente de esta comisión.

-Lousteau: Por eso tiene que tener más cuidado con el lenguaje..

-Caserio: No tengo que tener ningún cuidado.

-Lousteau: Con todas las vueltas que han dado en el pasado.

-Caserio: No me dé más clases.

-:ousteau: Usted tampoco me dé más clases.

La discusión, finalmente, se fue extinguiendo y terminó por calmarse, al punto que cuando le volvieron a dar la palabra, Lousteau le pidió disculpas a Caserio por el modo en que reaccionó. El senador oficialista, por su parte y a su turno, también devolvió gentilezas.

En el final, Bullrich también pidió disculpas si sus palabras ofendieron a Caserio, pero también interpeló al oficialismo por la virulencia de su reacción ante los cuestionamientos de la oposición.

Si cada vez que criticamos de buena fue un proyecto nos van a tirar por la cabeza que pertenecimos a un gobierno que hizo tal o cual cosa, no vamos a ir a ningún lado", sentenció.