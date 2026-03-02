Video: así fue el emotivo encuentro entre Nahuel Gallo y su familia

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanecía detenido e incomunicado en Venezuela hacía 448 días, aterrizó en la Argentina a las 4.45 de la madrugada de este lunes tras estar arrestado desde diciembre de 2024 por orden del régimen de Nicolás Maduro.

En Ezeiza fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich, en medio de un importante operativo de seguridad. Además, se reencontró con su hijo Víctor. En plena pista, y visiblemente emocionado, Gallo estrechó en un fuerte abrazo al niño para luego entrelazarse con su mujer.

El emotivo reencuentro de Nahuel Gallo con su familia

Noticia en desarrollo