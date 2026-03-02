Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia, subió una foto de Nahuel Gallo en el vuelo hacia la Argentina

Pablo Toviggino publicó en la madrugada de este lunes una foto del gendarme argentino Nahuel Gallo a bordo del vuelo que lo traslada hacia la Argentina, luego de estar 448 días detenido en Venezuela. El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de Claudio Tapia, compartió la imagen en su cuenta de X.

“¡La Argentinidad al Palo! ¡Nahuel Gallo disfrutando de unos mates con las tres estrellas en el pecho! ¡En camino a su país! ¡Viva la Argentina, Viva la AFA!”, escribió Toviggino para acompañar la fotografía.

En la imagen se observa al gendarme sentado dentro de lo que parece ser la cabina de la aeronave privada que pertenece a Baires Fly, una empresa que exhibe vínculos con Fred Machado, a través de uno de sus socios, Sergio Daniel Mastropietro. El gendarme sostiene un mate en la mano y viste la remera de la selección argentina de fútbol.

Toviggino publicó una foto de Nahuel Gallo en el avión que lo trae a la Argentina

En la foto difundida por el tesorero de la AFA, Gallo aparece acompañado por dos personas dentro del avión, que forman parte de la tripulación. Sin embargo, no se trata de Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, ni de Fernando Isla Cáceres, jefe de relaciones institucionales de la entidad, quienes también viajan en el vuelo.

El posteo de Toviggino se sumó a las publicaciones realizadas el domingo por Tapia y la AFA. A través de su cuenta en X, el titular del organismo rector del fútbol sostuvo que el regreso fue posible “gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol”.

Asimismo, en otra publicación, el titular de AFA añadió: “El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.

La liberación del gendarme argentino se produjo este domingo. Gallo se encontraba detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro. Para emprender su vuelta, abordó un avión privado vinculado a la AFA junto a Nakis e Isla Cáceres.

La propia AFA difundió el primer comunicado sobre la liberación del gendarme argentino. “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, señala en comunicado.

En el mismo texto, la entidad agregó: “Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

Por su parte, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, confirmó el domingo en redes sociales que “Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

Desde la Cancillería indicaron además que la Argentina “expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”, y mencionaron el apoyo del Gobierno de Italia, de los Estados Unidos y de la organización Foro Penal.

Además, el Gobierno argentino reiteró que continúa exigiendo “la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.

Consultado al respecto, el presidente Javier Milei evaluó: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Si vuelve por el motivo que fuera, por la gestión de Estados Unidos o Italia, o el vehículo que puso otra persona, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros”.