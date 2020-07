La vivienda donde apareció el cuerpo de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Cristina Kirchner Fuente: LA NACION

EL CALAFATE.- Facundo Gómez, uno de los jóvenes detenidos por el crimen de Fabián Gutiérrez , cruzó a su amigo Facundo Zaeta quien lo sindicó como autor intelectual y material del asesinato. En su declaración indagatoria ante el juez Carlos Narvarte apuntó a Zaeta y afirmó que fue engañado por su amigo , aclaró que solo tenía intenciones de robar y afirmó que nunca había visto personalmente al exsecretario presidencial.

Gómez de 20 años, reconoció haber estado esa noche en la casa de Gutiérrez, y aunque ahora reconoció ante la justicia que había sido una mala decisión, afirmó que había aceptado la propuesta de Zaeta de ir a robar a la casa, porque su amigo le había informado que la vivienda estaría vacía hasta el día domingo. Contrario a lo indicado por Zaeta, acerca que el plan tenía por lo menos dos meses de organizado, Gómez afirmó que el propio Zaeta lo invitó a robar la misma tarde en que Gutiérrez terminaría asesinado y él lo sumó a Pedro Monzón.

El joven aseguró que entre las 20.30 y 20.40 del jueves 2 de julio Zaeta los llamó para que ingresaran en la casa, previamente, dijo que lo notó alterado y le pidió que le envíe una foto para mostrarle que estaba solo dentro de la vivienda de Gutiérrez, a quien -aseguró- nunca había visto personalmente Zaeta lo hizo y ellos fueron. Sin embargo, al entrar afirmó haberse encontrado con un escenario aterrador y con Gutiérrez agonizante.

Declaró que se descompuso cuando vio el escenario, que el exsecretario aún estaba con vida, en el piso en un baño, con los brazos hacia atrás y con la cara irreconocible, en tanto que Zaeta le insistía que le dijera dónde estaba la plata escondida.

Según el relato del joven, Gutiérrez estaba malherido, pero pudo zafarse en un momento en el que ellos revisaban la parte superior de la casa. Dijo que Facundo Zaeta bajó, lo tiró al piso y empezó a ahorcarlo con un cable o algùn elemento similar. Gómez dijo que desde esa noche no puede dormir.

Dio detalles escalofriantes sobre los últimos minutos con vida del exsecretario de Cristina Kirchner. Incluso, en su declaración indagatoria reveló como introdujeron la camioneta de la víctima en el garage, que se comunicaba internamente con la vivienda, y allí lo subieron a Gutiérrez a la caja de la Amarok, envuelto en una alfombra. Recordó que Zaeta empezó a decir, a los gritos: "Todavía está vivo, todavía está vivo, porque se escuchan ruidos". Y afirmó que vio cómo en la caja de la camioneta, Zaeta golpeaba a Gutiérrez con algo que parecía una silla.

El joven aseguró que no participó del traslado del cuerpo y se bajó del vehículo a poco de subir. También afirmó que nunca vio los $90.000 que asegura Zaeta que le encontraron y declaró que no estaba al tanto de que su amigo tuviera una relación íntima con Gutiérrez. Si bien aceptó preguntas del juez Narvarte y la fiscal Mercado, no pudo explicar por qué no intentaron con Monzón detener a Zaeta, mientras atacaba a Gutiérrez indefenso.

Gómez fue el último en prestar declaración indagatoria. Reconoció que conocía la cabaña donde fue encontrado el cuerpo del empresario, de 46 años, y que le había dado dinero a Zaeta para el invernadero de plantas de marihuana. Sin embargo, dijo que quien alquilaba la casa, ubicada a una cuadra del Concejo Deliberante de la ciudad, era Zaeta y no él, como había indicado su amigo. El día del hallazgo del cuerpo, la Justicia encontró allí un invernadero con ocho plantas de marihuana, algunas de más de un metro. Todo fue confiscado.