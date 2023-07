Cristiano Rattazzi: “Como a Sergio Massa lo llaman panqueque, puede llegar a hacer cambios”

escuchar

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi renovó sus críticas hacia el manejo de la economía argentina, aunque no descartó que el Gobierno pueda aplicar alguna modificación en el rumbo debido a que Sergio Massa es el candidato presidencial del oficialismo. “Como lo llaman panqueque, puede llegar a hacer cambios”, respondió cuando en LN+ mencionaron al ministro de Economía como “el candidato del cepo” y luego ratificó que “la economía es un caos total”.

En tono escéptico, Rattazzi puso el foco en que todavía resta conocer qué pasará en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Hay que ver, él también tiene una interna, hay que ver cuántos votos le saca (Juan) Grabois”, evaluó.

“Después está la interna de Juntos por el cambio y otra parte de Milei”, agregó en alusión a la división del electorado y estimó que en esta oportunidad “hay que tener un voto audaz”.

“Ese voto audaz es una parte de Milei y de una parte de Juntos por el Cambio”, dijo en alusión al sector referenciado en Patricia Bullrich e insistió en que la elección tiene que ser audaz porque son 90 años de desastre”.

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei

Desde su punto de vista, luego de nueve décadas, “es la primera vez que los chicos dicen que no quieren vivir más de la limosna del Estado”. “El único que puede dar trabajo es la economía privada, el sector público solo da limosna”, reiteró.

En el mismo tono, calificó al fenómeno inflacionario como “el peor enemigo de los pobres” y como “el peor impuesto para la gente de menores recursos”.

“Estamos lejos de ser Venezuela”

En medio del debate por la inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos que el gobierno de Nicolás Maduro efectivizó sobre la candidata opositora Corina Machado, Rattazzi cuestionó también la actitud del presidente Alberto Fernández, quien evitó pronunciarse sobre el tema durante la cumbre del Mercosur y señaló la necesidad de “retomar el diálogo político” en Venezuela.

“Es patético, no hay mucho más para decir, Venezuela es una tragedia. Por suerte, lo que se ve en estas elecciones es que estamos muy lejos de Venezuela, no hay opción de que vayamos hacia eso. Esa es la euforia que hay en los mercados, es que Argentina no va a ser Venezuela”, sostuvo en línea con sus previsiones sobre el panorama electoral de este 2023.

LA NACION