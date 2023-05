Cristiano Rattazzi criticó los anuncios de Massa: “Mañana va a ser un poco peor”

escuchar

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi criticó duramente este lunes en LN+ el rumbo económico del Gobierno y más precisamente las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía Sergio Massa. “Son cualquier cosa, mañana va a haber algo más de lo mismo y mañana va a ser un poco peor”, aseguró en diálogo con Eduardo Feinman.

“La economía se ha vuelto un total cambalache, un caos. Tenés un contrato en el que te pagan al dólar oficial, pero todo lo que comprás, repuestos, etc. lo hacés en precio dólar paralelo y todo es un caos”, dijo Rattazzi al ser consultado sobre qué opina de lo que ocurre en el país en materia económica tras el anuncio de la inflación de abril el viernes pasado, la cual llegó al 8,4 según el Indec.

En cuanto al paquete de decisiones para intentar moderar la suba de precios, anunciado ayer por Massa, dijo: “Las medidas económicas son cualquier cosa, mañana va a anunciarse algo más de lo mismo y pasado mañana y así hasta que pasen seis meses hasta las elecciones. Hace un año dije que se olviden de la economía hasta el fin de este mandato. Y dicho y hecho. Se olvidaron de la economía. Y mañana va a ser un poco peor”.

Sobre qué se podría hacer para revertir la inflación sentenció: “Hay poco que podamos hacer cuando no hay racionalidad para ir a una Argentina moderna”.

No obstante, advirtió que puede haber algún tipo de esperanza porque las ideas de libertad, ya impactan en lo cultural.

“Hace 90 años cuando el presidente Juan B. Justo hizo el golpe, organizó la Junta Nacional de granos, la Junta nacional de Carne y el Banco Central, pero en ese entonces, en la Argentina no había idea de libertad. En el gobierno de Carlos Menem se habló un poco de la libertad con la convertibilidad, pero no hubo una cuestión cultural de la libertad”, comenzó a argumentar el empresario.

“Ahora se escucha culturalmente la importancia de la libertad cuando la gente que en la provincia e Buenos Aires que cobra planes dicen que con el plan ´no llegan´ y dicen ´ahora quiero algo diferente´. Saben que cuando hacen piquetes, molestan a la gente. Ese cambio se está dando y se tiene que dar”, aseguró.

Además, en alusión a un próximo gobierno, dijo que no se debe pensar en que habrá “otros cuatro años de pobreza”, sino que “hay que empezar a pensar en otros cuatro años en el cual el país cambie” por lo que dijo que hay que considerar “dar trabajo verdadero”.

“Pero no le podés decir al piquetero que no sea más piquetero. Giorgia Meloni [Presidenta del Consejo de Ministros de Italia] dijo una frase muy linda que dice: ´Aquí me acusan que quiero sacar los planes, y que los obligo a ir a robar, pero entre el plan y robar está la oportunidad de trabajar, yo digo que vayan a trabajar´”, expresó Rattazzi.

Luego, hizo una salvedad: “En Italia hay mucho trabajo real. En la Argentina tenemos que crear las mismas condiciones en el que demos un trabajo en serio y que aporten valor”.

LA NACION