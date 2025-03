Cristina Kirchner cargó contra Milei tras el anuncio sobre el préstamo del FMI de US$20.000 millones

En un nuevo capítulo de sus seguidillas de textos titulados “Che Milei”, la expresidenta Cristina Kirchner cargó contra el Presidente y contra su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, luego de que el titular del Palacio de Hacienda anunciara que pretenden que lleguen US$20.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país.

Entre dardos a Milei, a quien le dijo que se va a “fumar” los fondos de acá a las elecciones de octubre , la actual titular del Partido Justicialista (PJ) le achacó a Caputo esta deuda y también la que tomó durante el gobierno de Mauricio Macri. En eso, lo tildó de “patinador serial” de dólares ajenos.

“Che Milei, vos que sos ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, ¿me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio US$45.000 millones de dólares a Macri en 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te va a dar a vos US$20.000 millones más, de los que los argentinos tampoco van a ver nada?”, comenzó Cristina Kirchner en un paralelismo entre la gestión 2015-2019 y la actual, mientras todavía falta que el board del FMI apruebe los desembolsos.

“O sea, ustedes recibieron US$65.000 millones de dólares, que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno y vos te los vas fumar de acá a las elecciones de este año, ¡¿y los chorros somos nosotros, que en lugar de pedirle dólares al Fondo le pagamos toda la deuda?! ¡Daaaale Milei! ¡US$65.000 millones de dólares contantes y sonantes! Se ve que tu expertise sin dólares no camina”, chicaneó la expresidenta al actual, alternando mayúsculas y minúsculas, en su cuenta de X.

La reacción de Cristina llega en momentos en que desde el Gobierno niegan que vaya a utilizar los nuevos montos para intervenir en el mercado cambiario y aseguran que pretenden destinarlos a inyectar en el Banco Central y pagar deuda.

La plana mayor del gobierno libertario con Georgieva y Gopinath

“Mirá que te dije de entrada, en febrero de 2024 (recién empezabas la gestión), que el problema central de la Argentina era su economía bimonetaria, la escasez de dólares y el alto nivel de endeudamiento”, le recordó Cristina Kirchner a Milei sobre sus conferencias de prensa en las universidades, que se basaron en estos puntos.

Acto seguido, le dejó una primera posdata. “Igual, te voy a decir algo. Después de la criptoestafa de San Valentín me di cuenta de que sos muy mentiroso. Pasás de querer ‘cerrar el Banco Central’ a ‘fortalecer su balance’ pidiéndole dólares al Fondo Monetario. Pasás de votar en contra del acuerdo con el FMI en 2022, cuando eras diputado nacional, porque era ‘cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral’, a pedirle US$20.000 millones cuando te toca ser presidente. En fin...”, contrastó la también ex vicepresidenta, que volvió a achacarle a Milei lo que pasó cuando promocionó en redes la criptomoneda $LIBRA, que reportó ganancias de inmediato y después se cayó, y dejó millones en pocas manos que se sospecha tuvieron información privilegiada. Ese caso es uno de los más difíciles no solo para el Presidente, sino también para su hermana, la secretaria general, Karina Milei, debido a que derivó en denuncias tanto en la Argentina, como en Estados Unidos y España.

En tanto, en la segunda posdata y último pasaje de su descargo, Cristina Kirchner arremetió contra Caputo, a quien suele denostar. “¿Cuál es el denominador común de los US$65.000 millones de dólares del FMI? Siiii!!!!! Adivinaste!!! Toto Caputo!!!! El gran patinador serial de dólares ajenos que van a terminar pagando todos los argentinos, sus hijos y los hijos de sus hijos”, concluyó, en relación con el ministro de Economía de esta gestión, que también estuvo en el gobierno de Macri.

El descargo de Cristina Kirchner por la deuda

Tras dos semanas de turbulencias, con altas expectativas sobre una posible devaluación posterior al acuerdo (que el Gobierno siempre negó) y con movimientos de los dólares paralelos, Caputo dio este jueves el monto -US$20.000 millones- que esperan que apruebe el board. Fue en una conferencia durante un evento de seguros.

“Hablando ayer con la managing director del Fondo [por Kristalina Georgieva] y comentándole estos temas le dije: ‘Como realmente pueden faltar algunas semanas hasta que puedas convocar al board y teniendo en cuenta los rumores... dado que se ha dicho que el FMI exigía devaluación, algunos hablaban de 30%, otros de 7%, que el acuerdo iba a ser de US$3000 millones, otros de US$5000 millones, dijimos que por lo menos estaría bueno decir el monto que nosotros hemos acordado y que el staff va a someter a la aprobación del board’. El monto que nosotros acordamos con el staff, que es en definitiva el board quien decide si se aprueba o no, es de US$20.000 millones. Es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular”, anunció el ministro.

Horas después, desde el FMI dijeron que el nuevo programa con la Argentina será “considerable” y que las negociaciones están “muy avanzadas”, pero evitaron confirmar una cifra, ya que señalaron que el acuerdo aún debe recorrer los procesos internos de rutina y que el monto lo definirá, en última instancia, el Directorio Ejecutivo.

LA NACION