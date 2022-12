Cristina Kirchner, condenada: el fallo de la causa Vialidad y el minuto a minuto en vivo

escuchar

03:45 El N°2 del chavismo cargó contra la falta de movilización

El venezolano Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del gobierno de Nicolás Maduro, utilizó su programa de televisión para hablar sobre la condena a Cristina Kirchner. No solo se solidarizó con la expresidenta, sino que también criticó la falta de movilización en su apoyo.

“Los tibios terminan enredados en su propia tibieza”, lanzó Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional y actual legislador, a través del canal estatal de televisión (VTV).

El reproche de Diosdado Cabello al kirchnerismo tras la condena a Cristina

“Estoy contigo, Cristina”, afirmó Cabello. Y a continuación no dejó dudas de cómo actuaría en caso de estar en la Argentina. “Estaría con mi gente en la calle defendiendo a la presidenta Cristina (sic)”, añadió.

En línea con las críticas al fallo, el dirigente venezolano afirmó que la sentencia “estaba cantada”. No obstante, le dirigió un dardo a la militancia. “ ¿Y cómo es que si estaba cantada, el pueblo no se movilizó, no salió a defender? ”.

Y reflexionó: “ Sienten la hiedra que los va asfixiando y se quedan tranquilos ”.

No obstante, después se disculpó. “Bueno, perdónenme, son realidades distintas”, acotó.

02:15 La crítica de Arroyo Salgado a Cristina Kirchner

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, cuestionó este jueves, en LN+, las reacciones oficialistas al fallo contra Cristina Kirchner, y aludió a una doble vara de la vicepresidenta respecto de las medidas judiciales. Afirmó que ella “debe someterse a la sentencia “como cualquier otro ciudadano”.

Sandra Arroyo Salgado cuestionó las reacciones del oficialismo tras la condena a Cristina Kirchner. Captura

En el programa La trama del poder, conducido por Laura Di Marco, la magistrada cuestionó la defensa que hizo Cristina Kirchner. “No puede ser que se diga que el Poder Judicial es independiente e imparcial cuando a uno lo favorecen o lo sobreseen por el delito de enriquecimiento ilícito, y después no lo es cuando se emite un fallo condenatorio”, enfatizó.

23:18 El Grupo de Puebla oficializó el cambio de fecha

El Grupo de Puebla hizo oficial la postergación del encuentro “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, que estaba previsto para el lunes 12 y del que iba a participar Cristina Kirchner. La nueva fecha es el lunes 19.

🟣 COMUNICADO



El encuentro de Grupo de Puebla

“Voluntad popular y democracia.

Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, cuya realización estaba prevista para el próximo 12 de diciembre, se posterga para el día 19 del mismo mes.



🧵 1/2 — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) December 9, 2022

22:52 Cristina Kirchner tiene covid-19

La vicepresidenta Cristina Kirchner dio positivo de coronavirus este jueves, según informaron desde su entorno. La exmandataria se encuentra estable y de buen estado de salud en su residencia de El Calafate, en Santa Cruz.

Cristina Kirchner desde el Senado

La noticia implica un cambio en sus actividades. Su reaparición pública tras la condena, que estaba prevista para el próximo lunes en un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), fue reprogramada para el 19 de diciembre.

