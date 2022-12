Cristina Kirchner dio una entrevista a un diario brasileño antes de la sentencia en la causa Vialidad: “Será un regalo para Magnetto”

escuchar

Cristina Kirchner concedió una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo, que se publicó este lunes, un día antes de la sentencia en la causa Vialidad. La vicepresidenta insistió en su inocencia, habló de persecución judicial y se comparó con Lula da Silva, el electo presidente de Brasil que estuvo en prisión casi dos años y luego fue liberado.

La exmandataria habló de un “partido judicial” que sustituyó a los militares en América Latina. No dudó en afirmar que es perseguida por jueces y lanzó fuertes críticas a Mauricio Macri, a quien culpó por el avance de las causas en su contra después de dejar el gobierno en 2015.

La vicepresidenta dio por descontado que será condenada el próximo martes 6. “El día 7 saldrá en las tapas de los diarios ‘condenada Cristina’”, introdujo. La exmandataria asoció esa fecha con el famoso 7D que en 2012 aludía a la plena implementación de la Ley de Medios, luego frenada por medidas judiciales.

Cristina Kirchner sostuvo que la tapa con la noticia de la condena el 7 de diciembre será un regalo para Héctor Magnetto, CEO de Clarín. Ricardo Pristupluk

“¿Sabes qué? Ese 7 de diciembre es un día emblemático para el público en Argentina. La ley que establecía que los empresarios de medios que tenían muchos canales de televisión, canales abiertos, cable y periódicos, debían desinvertir para no tener una posición dominante o monopólica”, afirmó.

Y agregó: “S erá una especie de regalo para Héctor Magnetto ”, afirmó en relación al Ceo del Grupo de Clarín y a la fecha en la que se verá la noticia en los diarios impresos.

La titular del Senado rechazó los argumentos de la acusación que pidió 12 años de prisión por administración fraudulenta y asociación ilícita en su contra a partir del presunto direccionamiento de contratos de obra pública a Lázaro Báez, durante sus dos gobiernos y el de su marido, Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner señaló que Báez no fue socio suyo. “No, en absoluto”, respondió cuando fue consultada por la periodista de Folha de Sao Paulo. “Uno es socio cuando hay un contrato de sociedad. Era amigo de Néstor , como otros amigos de negocios que tenía Néstor”.

A lo largo del reportaje, apuntó contra la manipulación judicial. “La sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio. Por razones muy simples. Primero: todas mis garantías constitucionales fueron violadas”, manifestó.

Los jueces del TOF N° 2, que juzgan a Cristina, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu Archivo

La exmandataria señaló que “todo lo dicho es mentira” y puntualizó que el juez Julián Ercolini ya se había declarado incompetente en esta causa inicialmente. “El juez que investigó este caso es el mismo que hace siete u ocho años, ante las mismas acusaciones de la oposición, dijo que no era competente y envió el caso al sur del país”, indicó Cristina.

Y amplió: “ La Justicia de Santa Cruz investigó y hubo sobreseimiento . Ese proceso involucró al mismo empresario y exactamente a las mismas 51 obras que ahora se investigan nuevamente”.

La exmandataria recalcó que a lo largo de las audiencias que se llevaron adelante durante tres años “todas las pruebas testimoniales, documentales y periciales demostraron que es una absoluta falsedad” querer involucrarla.

“Cuando se violan todas las garantías, cuando el juez dijo una cosa y hoy dice otra en base a una denuncia que hizo el gobierno de Macri, obviamente habrá una condena ”, expresó.

Patrimonio

Cristina Kirchner rechazó que su patrimonio hubiera aumentado ilícitamente mientras ejerció la presidencia y recalcó que tiene los mismos bienes que al dejar el gobierno en 2015.

“Se construye la imagen de un ladrón, imputándome delitos contra la propiedad cuando, en realidad, cuando terminé mi mandato, tenía los mismos bienes por los que ya había sido investigada tres veces”. Incluso señaló que Ercolini la sobreseyó a ella y a Néstor Kirchner en uno de sus expedientes.

No obstante, desestimó los cuestionamientos sobre la evolución de su riqueza entre 2003 y 2012. “Cuando llegamos a la Presidencia, no éramos pobres. Contábamos con más de 23 propiedades y una inversión financiera equivalente a US$3 millones”.

Los Sauces en El Calafate, el lujoso hotel de la familia Kirchner, que también quedó en la mira judicial. Archivo

“El diario La Nación hizo un artículo en ese momento [2003] diciendo que éramos una pareja que ya tenía una buena riqueza”, dijo. Y añadió: “Algunos bienes los vendemos, otros los compramos. Pero cuando dejé la Presidencia, volví a la misma casa donde vivía antes”.

Cristina manifestó que la causa Vialidad se montó sobre “acusaciones falsas” y se basó “sobre obras que ya habían sido juzgadas”, dado que ya no la podían “demandar por enriquecimiento ilícito”.

A su vez, sostuvo que la asignación por sorteo de las causas en su contra fue manipulado. “Los juicios siempre recaían en dos jueces: [Claudio] Bonadio y Ercolini”. Y agregó: “Alguien hizo el cálculo de las posibilidades de que fueran siempre sorteados. Es una en dos millones”.

Para la vicepresidenta todo se explica en la persecución judicial que, dijo, también alcanzó a Lula en Brasil y a Correa en Ecuador. “Aquí se enfrentó el lawfare desde la altura del poder. Fue un fenómeno regional. El fenómeno del “Partido Judicial” pasó con Lula, con Correa y pasa conmigo”.

El número de miembros de la Corte

Cristina Kirchner defendió en la entrevista su propuesta de aumentar la cantidad de miembros de la Corte Suprema a 15 y rechazó, incluso, que esa iniciativa sea semejante a la que intentó impulsar Jair Bolsonaro años atrás. “No tengo nada que ver con Bolsonaro”, se defendió.

La exmandataria recordó que, incluso, ella alentó una reducción en la cantidad de miembros. No obstante, recalcó que las circunstancias actuales son diferentes con las que ella y su marido se encontraron en 2013.

La composición actual de la Corte Suprema de Justicia.

Y agregó: “Fui yo quien redujo el número de miembros de la Corte Suprema. Cuando llegamos a la Presidencia, tenía nueve magistrados. Lo hice como un gesto, para demostrar que no quería controlar la Corte poniendo más gente en ella”.

La vicepresidenta dirigió sus dardos contra la actual Corte y recordó la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que intentó hacer Mauricio Macri a inicios de su gobierno. “¿Puedo confiar en que alguien respete la Constitución cuando fue nominado en contra de la Constitución?” planteó. E insistió: “La Corte es muy pequeña. Hoy se necesita una corte ampliada”.

“Más pragmático que yo, no creo que lo sea Lula ni nadie más”

Folha de Sao Paulo le consultó sobre los opiniones que la describen como promotora de la polarización, a diferencia de Lula a quien le asignan un rol más componedor y pragmático.

Lula da Silva y Cristina Kirchner

“ Más pragmático que yo, no creo que lo sea Lula ni nadie más . Después de ser perseguidos durante los cuatro años del gobierno de Macri, luego de que mi hija enfermara y fuera internada en Cuba, armamos el Frente de Todos. Podría haber sido candidata, pero apoyé a alguien más, y ganamos”, aseveró.

Cristina Kirchner explicó que decidió no ser candidata por la coyuntura internacional, un contexto que favorecía en ese entonces la reelección de Donald Trump en los Estados Unidos, la detención de Lula y el impacto de la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país. “Tuve que tomar una decisión que uniera a todas las fuerzas políticas, para que pudiéramos ganar”, dijo.

“No conozco ningún líder en el mundo que, pudiendo ser candidato y ganar, prefiera poner a otro en su lugar. Entonces, decir que Cristina no es pragmática... Soy mujer, ese es el problema”, afirmó.

La economía, el Gobierno y 2023

Consultada por la periodista Mónica Bérgamo, Cristina evitó hablar de Alberto Fernández. “ No quiero hablar del Presidente y menos en un reportaje en un diario extranjero ”.

Fue crítica respecto del estado del país pero lo atribuyó a las políticas de Cambiemos y el tamaño de la deuda con el FMI. “No, al país no le va bien. ¿Cómo puede estar todo bien después de la deuda que contrajimos [bajo el gobierno de Macri]?”.

Cristina Kirchner durante el acto en el Estadio Único de La Plata Prensa FDT

“Cuando salí del gobierno, en 2015, nuestra deuda en dólares no llegaba al 10%. Recuperamos un país endeudado. Con este nivel de endeudamiento , con estas exigencias del FMI, la situación no es imputable al actual gobierno”, indicó.

En ese sentido hizo una referencia superficial a las críticas que le dirigió a Alberto Fernández. “A pesar de los desacuerdos que tuve con mi propio gobierno, que fueron públicos, ignorar esto es querer tapar el sol con las manos”, señaló.

La pregunta sobre si será candidata en 2023 no faltó en la entrevista. No obstante, la dirigente volvió a alimentar el misterio y recurrió a una frase de Perón, que ya había citado en un acto reciente en La Plata. “Todo en su medida y en armonía”.

Atentado

La exmandataria hizo alusión al atentado que sufrió el 1° de septiembre e insistió en que existe una autoría intelectual de grupos políticos del hecho, pese a que aún no hay pruebas firmes en ese sentido.

Momento en que le disparan a Cristina Kirchner

“Después de haber analizado todo, se ve claramente que los detenidos eran sólo los autores materiales. Hay ideólogos y autores intelectuales del atentado”, expresó.

La exmandataria habló de la supuesta conexión entre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo, acusados por el ataque, y el grupo Revolución Federal que había organizado protestas en su contra y del Gobierno.

“Ellos se fotografiaron con estos líderes. Los siguieron. Fueron a las mismas manifestaciones y recibieron un financiamiento de 17 millones de pesos de un fideicomiso del [empresario Nicolás] Caputo, amigo del alma de Macri”, dijo.

“No me siento sola”

Cristina Kirchner señaló que extraña a Néstor Kirchner, con quien convivió durante más de tres décadas, pero remarcó que no se siente sola y evitó hablar de su situación sentimental actual.

Néstor y Cristina Kirchner en el helipuerto cercano a la Casa Rosada el 30 octubre 2007 Hernán Zenteno - LA NACION

“Lo extraño, obviamente, mucho. Era mi mejor amigo, con quien podía hablar, discutir, pelear”, expresó. Recordó que sus discusiones “eran legendarias”.

“ Pero no, no me siento sola . Así como hay gente que no te quiere y te insulta y ofende, también hay mucha gente que te quiere, te apoya y ora por ti. Bueno, eso siempre es bueno”, enfatizó.

