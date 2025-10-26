Cristina Kirchner espera los resultados en San José 1111, luego de recibir a Taiana y Recalde

La expresidenta Cristina Kirchner esperaba esta noche los resultados de la elección legislativa en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, luego de haber marcado la cancha en la interna peronista al recibir allí mismo a Jorge Taiana y Mariano Recalde, los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada electoral también estuvo en el departamento del barrio de Constitución Máximo Kirchner, quien luego partió nuevamente hacia La Plata.

La concurrencia en la casa de Cristina Kirchner es similar a la del 7 de septiembre, pero con más movimiento en la calle. Se multiplicaron las parrillas y los puestos ambulantes que ofrecen banderas, remeras y stickers con consignas partidarias. El humo de las brasas y los aromas se mezclan con los cánticos que, por ahora, suenan sin la efusividad de una celebración definitiva.

La militancia en la esquina de San José 1111

Los militantes siguen el avance del escrutinio en grupos, mientras se acomodan entre los puestos y las banderas que cubren buena parte de la vereda. Todos esperan ver a Cristina en el balcón del tercer piso, convertido en el punto de atención de la vigilia.

Las imágenes del lugar muestran una escena iluminada por las luces de la calle y los puestos, con carteles como “Néstor vive” y banderas que flamean sobre la multitud. La presencia de vendedores y parrillas refuerza el clima de espera, en contraste con la calma que se percibe en los alrededores.

A diez cuadras de alli, la sede del Partido Justicialista porteño, en San José 181, fue elegida como punto de encuentro para seguir el escrutinio de las elecciones legislativas.

El bunker de Fuerza Patria en la Ciudad

Por ahora, en San José 181 hay tranquilidad. La presencia de militantes es escasa, aunque la expectativa crece a medida que avanza el conteo. En la calle se montó un escenario para que los referentes puedan hablar a la gente cuando se conozcan los primeros números oficiales.

El búnker concentra a dirigentes y colaboradores porteños que siguen las novedades en pantallas instaladas en el interior del edificio. Afuera, algunos grupos esperan con banderas y cánticos, en contraste con la calma que predomina en el resto del barrio.

La elección de esta sede tiene un fuerte simbolismo para la fuerza política, que busca repetir la imagen de unidad mostrada en septiembre. La expectativa está puesta en los resultados que definirán el nuevo mapa legislativo y el rol que tendrá Fuerza Patria en el Congreso.