En una nueva presentación de la gira nacional que realiza Cristina Kirchner para promover su libro autobiográfico, Sinceramente, aprovechó para sumar detalles que no figuran en las 500 páginas del primer manuscrito de la expresidenta. El tema elegido fue la Resolución 125 que promovió en 2008 para crear las retenciones móviles al campo.

Desde Malvinas Argentinas, en el norte del conurbano bonaerense, Cristina se sumó a la polémica que se generó en los últimos días, luego de que su compañero de fórmula, Alberto Fernández, dijera que el precandidato a senador de Cambiemos, Martín Lousteau, les había "dejado el muerto" de la 125.

Sobre la iniciativa, que significó el primer gran revés en el Congreso para su administración, Cristina dio su versión: "Estábamos los tres con Alberto y Martín. El que la pensó [a la 125] y me la trajo como proyecto fue Lousteau, que era mi ministro de Economía. Me acuerdo como si fuera hoy".

"Estábamos ahí, en una mesa larga en el despacho presidencial. Yo en la punta, Alberto a un costado y él, en el otro. Allí Alberto le preguntó si estaba seguro, si había hablado con las entidades y Lousteau dijo: 'Sí, sí, están de acuerdo. En realidad, lo que les importa a ellos es la retención del trigo y el maíz. Las de la soja no les interesa'. Luego se vino el maremoto. Del zafarrancho que se armó, nos acordamos todos y quedará en la historia. Imaginate. Lo enojado que estaba Néstor, eso no lo cuento en el libro", dijo la exmandataria sobre cómo nació la resistida suba de impuestos.

Ahí aprovechó para contar detalles, que no están en el libro, sobre cómo tomó la situación Néstor Kirchner. "Néstor decía: ´¿Cómo se le ocurrió hacer una cosa así?´. Él, en noviembre de 2007, antes de irse, había decidido un aumento en las retenciones y las instituciones lo habían aceptado", contó.

Esta semana, tras sus dichos sobre Lousteau, Alberto Fernández habló con Cristina y ella contó el detalle de su intercambio. "Entonces, Alberto me decía: 'Te juro que cuando me preguntaron por Lousteau, me salió de las tripas. No me voy a poder olvidar nunca lo que significó políticamente aquello'. También fue el inicio de nuestras diferencias con Alberto, por cómo se fue abordando la situación para salir de eso", detalló.

"Estaba tan fresco en nuestra memoria, que cuando este vino a darnos recomendaciones de economía, Alberto dijo ´hasta acá llegaron mis buenos modales'", agregó Cristina.