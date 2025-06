Cristina Kirchner habló por audio y advirtió que ya hay “señales” de que el modelo de Milei “se cae”

Desde la prisión domiciliaria en su casa de Constitución, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a hablar por audio y advirtió que aparecieron en estos últimos días “señales” de que el modelo económico del gobierno de Javier Milei “se cae”, tal como había planteado en sus últimas apariciones públicas.

El nuevo mensaje de voz -que fue difundido este viernes- lo grabó para que sea emitido el jueves en un congreso nacional del gremio La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, ligado al kirchnerismo.

En medio de su condena en la causa Vialidad, la expresidenta planteó a los bancarios que quería ahondar sobre su idea de que el modelo que comandan el Presidente y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, no va a funcionar.

“Precisamente es en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo. No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo", avisó.

Irónica, indicó primero que iba a “pasar por alto” la circunstancia de que Caputo “no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país”, en relación con que la Argentina no fue incluida en la lista de países con posibilidades de ser reclasificados para dejar atrás la zona de alto riesgo creada por la firma MSCI (Morgan Stanley Capital International), una empresa global de investigación de inversiones que proporciona índices bursátiles, herramientas de análisis de cartera, entre otros. “Esta es la verdad: [el ministro] quería acceso a los mercados financieros para seguir endeudando. Así que vaya un pollo entre tantas gallinas, bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero [Mauricio] Macri y ahora Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable Toto Caputo", dijo la expresidenta, que siempre arremete contra el titular del Palacio de Hacienda.

"Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, espero que muy bien. Bueno, a todos los compañeros y compañeras que hoy están participando de este 52 Congreso Nacional de La Bancaria y que denominaron Construir Unidad. Bueno, toda mi fuerza y todo mi corazón ahí. Sé que están allí 140 congresales de las 53 seccionales y más de mil delegados de todo el país.

Bueno, antes que nada, quiero agradecerles profundamente su participación en esa fantástica e increíble movilización a Plaza de Mayo del 18J. y también el aguante a los compañeros y compañeras de La Bancaria que hicieron acá en San José 1111, donde les estoy hablando, los días previos y posteriores a ese 18J. Muchas, pero muchas gracias por todo. Sepan, sepan que tienen un lugar definitivo en mi corazón.

Bueno, pero ahora sí, yendo a otras de las cuestiones que nos deben ocupar tanto como argentinos y como militantes, quiero retomar un poco lo que dije ese mismo 18J en la plaza y también el día de la bandera en Parque Lezama acerca de que este modelo económico se cae. Y precisamente es en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo. No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo.

Miren, voy a pasar por alto la circunstancia de que hace unos días el Toto Caputo no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país, porque esta es la verdad, quería acceso a los mercados financieros para seguir endeudando. Así que vaya un pollo entre tantas gallinas, bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero Macri y ahora Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable Toto Caputo.

Pero hay que prestar mucha atención, porque ayer el gobierno ni siquiera pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos. Yo vengo hablando de que al gobierno le faltan dólares. Bueno, ahora no pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos, tal como lo venía haciendo. Y no solo eso, sino que por el 58% que pudo rollovear, tuvo que pagar tasa positiva, o sea, tasa por arriba de la inflación. Bueno, si a esta situación le agregamos además que este trimestre la cuenta corriente registró un déficit de más de 5.000 millones de dólares, donde impactan, ustedes lo saben mejor que yo, fundamentalmente importaciones, salida de argentinos al exterior, y obviamente pagos de deuda, ¿no?

Y seguramente, seguramente, mañana, cuando se publique la evolución del mercado de cambios y balance cambiario del BCRA, que le vence mañana el plazo, creo, vamos a confirmar lo que les contaba el otro día sobre los dólares que se van del sistema por la compra que efectúan las personas físicas después que levantaron el cepo. Y que en abril se llevaron la bonita suma de casi 2.200 millones de dólares, formando en su gran mayoría activos en el exterior. Y ahora en mayo nos dicen que están en los 1.700 millones más o menos de dólares. O sea, lo que les decía el otro día: en 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei.

O sea, en 45 días se esfumaron 4.000 millones de dólares. Ésta así, muy a vuelo rasante, ésta es la macro, que está claro que no le cierra por ningún lado.

¿Y con la micro, ¿cómo andamos? Y bueno, ustedes saben que si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social. Ustedes saben que esa micro cierra todavía mucho menos, muchísimo menos y muy trágicamente menos. Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Y se están endeudando cada vez más, pero no para viajar, o sea, no se endeudan para viajar o para comprarse una casita o comprarse un autito, sino para comer.

Esa macro de la que hablábamos al principio, más esta micro del pueblo, de la gente de a pie, nos devuelven una fotografía de dos argentinas, claramente, dos argentinas. Una que tiene la suerte de poder viajar al exterior. Y yo no quiero cargar las tintas sobre los que viajan al exterior, porque todo el mundo tiene derecho, producto de su trabajo, a hacer un lindo viaje al exterior, en disfrutar con la familia. El problema no es el argentino que todavía puede viajar y que cuenta con recursos para hacerlo. No, no, ese no es el problema. Y la otra argentina es la que directamente nos llega con la comida a fin de mes. Esta es la verdadera grieta. Pensar que nos acusaban a nosotros, los K, de la grieta. Esta es la grieta, es la verdadera grieta que el poder económico está generando en la Argentina a través del gobierno de Milei. Como ya lo hizo en otras etapas de la historia, porque esto no es nuevo, desgraciadamente no es nuevo.

Y como hace un ratito les decía que los que pueden hacer un viajecito al exterior no son el verdadero problema, ahora les digo que sí, el poder económico de nuestro país sí lo es. Tiene un sesgo depredador, tiene una cosa de antinacional, tiene una cosa de fugador de dólares que sustraen la actividad económica estructural que alguna vez deberá ser abordado si es que queremos realmente volver a ser un país en serio. Ellos son los que generan la grieta económica de nuestro país y la tragedia social, porque la grieta económica termina en tragedia social, siempre.

Es esa misma grieta la que vino a sanar Néstor allá en el año 2003, Néstor Kirchner, mi compañero de vida, en el 2003, cuando recuperó el trabajo para los argentinos. El pobre hombre había llegado con más desocupados que votos en la Argentina, dos dígitos con un 2 adelante teníamos de desocupación, dos dígitos con un 2 adelante teníamos de desocupación y Néstor recuperó el trabajo. Y tengo el orgullo, si se me permite, decir que si él recuperó el trabajo, nosotros después a ese trabajo le hicimos dar y recuperar el poder adquisitivo. Porque el salario está muy bueno tener un salario, claro que sí, todos quieren tener un salario, pero el salario tiene que tener poder adquisitivo. Néstor construyó trabajo y después vinimos y construimos poder adquisitivo para ese trabajo y para ese salario, logrando que los trabajadores alcancen la más alta participación en el PBI de la historia argentina. Que la cuenten como quieran, como quieran. 2015 la más alta participación en el PBI de la historia argentina de los trabajadores.

Después tendríamos que empezar a discutir cómo se repartía en cada sector esto, pero bueno, me parece que lo importante primero es ir en etapas y en ir logrando peldaños en la escalera. Siempre en la escalera es posible seguir subiendo y es bueno además seguir siempre subiendo un peldaño más.

Por eso, porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, y ellos lo saben, es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha. No sea cosa que tanta inversión en persecución para que alguien como Milei llegue a ser presidente arrasando derechos y soberanía política y económica de la Argentina haya resultado en vano. No, esta gente no hace las cosas en vano.

Bueno y todo esto que les digo hoy, esta noche, no es para ni amargarnos ni lamentarnos, que acá no se murió nadie, así que a llorar a la iglesia o al campito, como decíamos en Santa Cruz. Simplemente para que sepamos en dónde estamos parados y cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Porque además ustedes, los bancarios, como trabajadores organizados, formados e informados, son una de las piezas fundamentales del rompecabezas que hay que volver a armar en la Argentina. Hay que volver a armar el rompecabezas porque estos tipos rompieron todo y siguen rompiendo lo que queda, lo poco que queda.

Por eso nadie, absolutamente nadie mejor que ustedes, sabe que cuando el sector financiero sólo sirve para la especulación y la fuga, la historia termina mal. Cuando el sector financiero sólo sirve para la especulación y la fuga, termina mal la historia. Hay demasiados ejemplos en nuestra propia vida institucional, en nuestra propia historia. La crisis de la dictadura cívico-militar que se inició en el 76, allá en los años 80 provocó, después de la reforma financiera y todo lo que hizo Martínez de Hoz, una caída de bancos y financiera, quiebra de bancos y financieras, los más jóvenes seguramente no lo saben, no se acuerdan, pero los más viejos se tienen que acordar. Fue espantoso lo que pasó con el sistema financiero y con los bancos, con las financieras y por supuesto con los trabajadores, ¿no? Obvio.

El 2001, más cerca, tal vez tengamos más memoria de esto, con el corralito y después lo que vino. Hay gente que todavía sigue teniendo sus dólares o sus pesos en la casa porque desde que se le quedaron con los recursos, con los dólares o con los pesos en el año 2001, nunca más volvió a confiar en un banco. Yo conozco gente y gente con nivel intelectual alto y poder adquisitivo que dicen: yo no, no, no. Y ustedes también deben conocer porque las cosas son así.

Y también recordar y no como acordarnos de todo esto que pasó, las crisis, pero también recordar, pero no como un ejercicio de nostalgia, sino como una prueba de que es posible un país diferente. Digo, recordar lo que hicimos entre 2003 y el 2015, cuando se reorientó el ahorro y la inversión a un modelo de desarrollo económico, de crecimiento industrial, de valor agregado, de innovación y de tecnología, con aumento en la participación de los trabajadores del PBI, como les decía anteriormente.

Bueno, compañeros, compañeras de La Bancaria, ese es el camino, esa es la lucha y esa es la bandera que tenemos que volver a retomar y a llevar a la calle. Muchas gracias, los quiero mucho".

