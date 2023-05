Cristina Kirchner no será candidata: las repercusiones a la salida del congreso del PJ

escuchar

La vicepresidenta Cristina Kirchner ratificó hoy que no será “mascota del poder por ninguna candidatura” y reiteró que “la proscripción” no es a una persona, sino “del peronismo”. A medida que ratificó que no será candidata en las proximas elecciones.

“Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, señaló la Vicepresidenta en un comunicado que difundió en sus redes sociales, donde afirmó: “Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata solo de la proscripción de una persona, sino del peronismo”.

La carta de la vicepresidenta se conoció cuando terminaba el Congreso Nacional del PJ donde recogieron los dichos de Cristina.

Una de las primeras en hablar fue, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, quien pidió que se habiliten las primarias para que compitan todos los que quieran y no se vaya a una lista de unidad, como pretende parte del Frente de Todos.

“Esperamos que Cristina y Alberto diseñen una estrategia que incluya a todos los sectores” , pidió la funcionaria nacional.

Noticia en desarrollo.

