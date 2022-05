Cristina Kirchner planea mantener el perfil bajo mientras Alberto Fernández esté de viaje

Una ciudad sitiada por piqueteros, la discusión política focalizada en los aumentos de tarifas y la confirmación de que la inflación es el peor de los problemas que enfrenta el Gobierno. Así serán los días que Cristina Kirchner deberá enfrentar al mando del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a Europa.

Pese a este escenario convulsionado, la vicepresidenta, como en cada oportunidad que Fernández salió del país, repetirá su actuación y mantendrá un bajísimo perfil , pronostican fuentes que conocen sus planes. Cristina Kirchner, según pudo saber LA NACION, se mantendrá fuera de radar.

El primer examen al frente del Ejecutivo llegará hoy. Organizaciones sociales y grupos piqueteros retornarán a las calles en distintos puntos del país con una masiva marcha en reclamo de “trabajo y por salario; contra el hambre y la pobreza”, que finalizará con un acto el jueves en la Plaza de Mayo.

Cristina Kirchner, tras el acto en el que le otorgaron un doctorado honoris causa en la Universidad del Chaco Austral

Según anticiparon los organizadores, habrá una gran movilización de gente –se esperan unas 100.000 personas– desde todo el país. Por las dudas, para evitar una imagen como la que sucedió hace poco más de un mes con el acampe en la avenida 9 de Julio, desde la Ciudad entablaron negociaciones con los grupos piqueteros.

“No estamos en contra de peticionar, pero tenemos que encontrar un término medio que compatibilice el derecho a manifestarse con el derecho a transitar libremente, que también está garantizado en nuestra Constitución”, explicó el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro. Y agregó: “Exigimos y logramos el compromiso de marchar lo más rápido posible hacia Plaza de Mayo y dejar el metrobus liberado”.

El comienzo de la marcha federal de la Unidad Piquetera coincidirá con el debate público sobre los incrementos de las tarifas de luz y gas , un tema que enfrenta al Presidente con Cristina Kirchner y La Cámpora, que sostienen que solo se debería convalidar un aumento del 20 por ciento.

Acampe en la 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social Ricardo Pristupluk

Después de semanas de demoras, la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, convocó para este martes, miércoles y jueves las reuniones para la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes y la correspondiente a la segmentación de subsidios, principal foco del debate dentro del Frente de Todos.

Según explicaron fuentes de la Secretaría de Energía, “la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que, para aquellos usuarios de electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio”. Mientras que para el 10% más rico de la sociedad no habrá más subsidios, que hoy representan entre el 70 y 80% del valor de la boleta.

En cambio, la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur tendrán un incremento del 17%. En el caso del gas, la variación, en promedio, será del 21,5%, según la información oficial.

Martín Guzmán, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa LA NACION

El último viernes, desde Resistencia, Cristina Kirchner manifestó que era necesario contar con reservas para atacar la inflación porque anclan la estabilidad cambiaria, pero agregó que cuando se piensa en todo el esquema de políticas aparece la pregunta de dónde invertir los recursos que deberían destinarse a crear trabajo, aumentar las exportaciones o generar valor agregado, y no en cosas “que no ayudan al funcionamiento de la economía”.

Validado por el Presidente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, salió al cruce de la exmandataria. “Los subsidios no segmentados favorecen a los ricos ¿En qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos por tres o cuatro puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer? No hay evidencia ni ninguna articulación que diga que eso funciona”, agregó el titular del Palacio de Hacienda. Por ahora, la orden que bajó Cristina Kirchner fue de no responder.

Por último, antes de que el Presidente emprenda el regreso desde Berlín o Francia, si se concreta la cita con Emmanuel Macron, la vicepresidenta estará al frente del Gobierno cuando se dé a conocer el dato de la inflación de abril. La proyección del gobierno nacional anticipa un número de 5,7%, un punto menos que en marzo, pero igualmente muy elevado.

La encargada de manifestar que nuevamente quedaría al mando de la botonera fue la vicepresidenta. “Les cuento un secreto, esta semana que viene estaba invitada a dar una conferencia, también magistral, en Marruecos, en una convención de juristas sobre Derecho Penal y Derechos Humanos, que la verdad me interesaba mucho... Bueno, como era el jueves 12 y el Presidente tiene que viajar el lunes a Europa, obviamente no podía ir, no podíamos estar ambos afuera”, dijo la vicepresidenta en Chaco.