El gobierno porteño y los piqueteros buscan acordar la zona que estará afectada por la Marcha Federal

El ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, recibe a referentes piqueteros para intentar coordinar el área del desarrollo de la Marcha Federal, que comnezará mañana y se extenderá hasta el jueves. La protesta será en reclamo al Gobierno nacional por trabajo genuino y nuevos planes sociales.

Según pudo saber LA NACION, la idea del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es llegar a un acuerdo para poder diagramar las jornadas de modo tal que las organizaciones puedan manifestarse y también asegurar la circulación en la Ciudad. El principal objetivo es conocer cuántas personas participarán y por qué lugares van a ingresar a la Ciudad y en qué horarios para luego seguir camino hacia Plaza de Mayo, donde será el epicentro. En el gobierno porteño temen que sea masiva, razón por la cual buscan conocer las expectativas de las organizaciones en busca de minimizar jornadas de tránsito caóticas.

“Lo que intentamos es compatibilizar ambos derechos, que unos peticionen y que otros puedan circular. En un escenario con tanta cantidad de gente hay que ver si eso se puede llevar a la práctica”, dijeron a LA NACION fuentes del ministerio que recordaron que un primer acuerdo fue que las organizaciones se movilicen hacia la Plaza de Mayo en lugar del Obelisco. Lo harán desde los barrios de Retiro, Once y Constitución.

En esa misma línea se expresó el ministro. “La idea es que no estamos en contra de peticionar, tenemos que encontrar un medio que compatibilice peticionar y poder transitar. Planteamos que se organice de una manera que no le complique la vida a la gente, carriles liberados, que le Metrobus no se corte”, agregó D’Alessandro.

Desde el gobierno porteño enfatizaron que, de todos modos, la responsabilidad es del Gobierno Nacional. “El problema es del Gobierno Nacional que no le da respuestas a los reclamos de estas agrupaciones. El problema no es nuestro. Pero lamentablemente la Ciudad es el epicentro de todas las manifestaciones y nosotros tenemos que administrar lo que Nación no hace. Ellos no dan respuesta así que un problema político y social se termina convirtiendo en un problema de circulación”, dijeron.

Entre las agrupaciones convocadas a la reunión, se encuentran Unidad Piquetera, conformada por el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, C.U.Ba.☆m.T.R./Mido, MAR, M29, Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, agrupación Armando Conciencia, O.T.L.), MTR 12 de Abril – FDU, Buel, A Trabajar, Organización 17 de Noviembre (M.D.L Mujeres en Lucha) – MTL Rebelde – M.B.T – Frente de la Resistencia, la William Cooke y R.U.P. También dirán presente representantes de la Coordinadora por el Cambio Social, conformada por el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; MULCS Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social; Movimiento 8 de Abril; Igualdad Social) – FAR y Copa en Marabunta, FOB Autónoma (Federación de Organizaciones se Base, Autónoma) y OLP Resistir y Luchar.