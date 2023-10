escuchar

A través de un audio grabado, la vicepresidenta Cristina Kirchner se involucró repentinamente en la campaña electoral de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y pidió a la militancia poner “todo el esfuerzo personal” para garantizar el triunfo de Unión por la Patria (UxP). Si bien el mensaje se dio en el marco del Congreso Nacional del Frente Patria Grande, que tuvo lugar ayer en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Ciudad Universitaria, lo hizo público este domingo el dirigente peronista Juan Grabois por medio de su cuenta de X.

“Huelga decir el momento tan especial que estamos viviendo quienes militamos en política en el campo popular y democrático desde muy jóvenes. Sé del compromiso de todos y todas, que no es solo un compromiso político, sino un compromiso de vida, como siempre lo hemos tenido”, dijo Cristina Kirchner al inicio de su declaración.

Sin nombrar al candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, la vicepresidenta pidió a quienes la escuchaban poner “todo, pero todo el esfuerzo personal en la militancia social para el triunfo de UP” . Y concluyó: “Estoy segura de que lo van a hacer porque estoy también absolutamente convencida de que aman profundamente a la Patria, al Pueblo y la Nación, que todos juntos son lo mismo”.

Les comparto el mensaje de @CFKArgentina al Congreso nacional del @FtePatriaGrande. Gracias compañera. El 19, cueste lo que cueste, hay que frenar la deshumanización que proponen Macri y Milei. pic.twitter.com/G9nF5ETnXV — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 29, 2023

Una semana después de las elecciones generales, en las que el peronismo sorprendió por su resurgimiento y se impuso por seis puntos de diferencia al postulante libertario Javier Milei, quien había salido primero en las PASO, Cristina Kirchner volvió a pronunciarse públicamente después de varias semanas de silencio. Lo hizo de la mano de Grabois, el dirigente que peleó la interna de UP con Massa.

El domingo 22 de octubre, tras emitir su voto, la vicepresidenta fue consultada sobre su futuro después del término de la actual gestión. Como respuesta, dijo que seguirá “militando y haciendo política” como toda su vida y aclaró que no sólo “se puede hacer política si estás en una boleta” . En ese sentido, destacó: “Yo terminé mi presidencia en 2015 y no quise fueros y no los quiero ahora, desacostumbrémonos a pensar que solo con un cargo podés hacer política, mucho menos en el peronismo”.

“Gracias compañera. El 19, cueste lo que cueste, hay que frenar la deshumanización que proponen Macri y Milei”, analizó Grabois al publicar el audio en sus redes sociales.

Este sábado, durante el Congreso Nacional del Frente Patria Grande, Grabois hizo un balance positivo del resultado obtenido por UP en los comicios generales y destacó la necesidad de que se imponga en el balotaje a La Libertad Avanza.

“Milei sería una catástrofe para nuestro pueblo”, afirmó el dirigente peronista, y agregó: “Con absoluta convicción, sin dudarlo ni un segundo, digo que la tarea inmediata es ganar las elecciones cueste lo que cueste”.

Durante el encuentro en Ciudad Universitaria, Grabois fue consagrado presidente del Frente Patria Grande, en tanto que la diputada Natalia Zaracho fue designada en el cargo de vicepresidenta y el electo senador bonaerense Federico Fagioli, en la vicepresidencia segunda.

La mesa directiva del Frente, en tanto, quedó compuesta por el diputado nacional Itai Hagman, la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada bonaerense Lucía Klug y los dirigentes Carina López Monja, Victoria Freire, Eduardo Camus, Fernando Rey, Constanza San Pedro y Fernanda Miño como secretaria general del Congreso.

LA NACION