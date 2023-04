Cristina Kirchner se quejó por el operativo para detener a los choferes que le pegaron a Berni: “Al copito que quiso matarme lo trataron mejor”

escuchar

La vicepresidenta Cristina Kirchner sorprendió esta tarde al cuestionar el operativo de seguridad por el que fueron detenidos los colectiveros acusados de golpear a Sergio Berni durante una protesta, tras el asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620. “Al copito que quiso matarme lo trataron mejor”, explicó. Además, introdujo en el cuestionamiento el intento de magnicidio en su contra. “Yo tuve la suerte que Daniel Barrientos no tuvo, la bala no salió”, graficó.

A través de sus redes sociales, Cristina expresó: “Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA”.

“Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker?”, sumó la mandataria en clara alusión a los dichos de uno de los detenidos: “Despacito, que no soy un malandra, soy chofer de colectivo”, llegó a decir Galiano cuando los uniformados que, con armas y cascos, irrumpieron en su casa.

Así detuvieron a uno de los choferes

La titular del Senado cerró su comentario compartiendo el contenido de uno de los mensajes que recibió sobre el tema: “Alguien me escribe… textual: ‘Al copito [por Fernando Sabag Montiel] que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni’. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes, no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”.

Las detenciones y sus repercusiones

Dos participantes de la protesta por el crimen del colectivero Daniel Barrientos, en la que fue agredido el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fueron detenidos esta madrugada por orden de la Justicia porteña. Están acusados de los cargos de atentado contra la autoridad agravado, que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión, en tanto los choferes de ocho líneas de transporte público que circulan por la zona oeste del Gran Buenos Aires llamaron a un paro en repudio a estos procedimientos judiciales.

Los detenidos son Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda y ambos trabajarían como choferes de colectivo y fueron apresados en un procedimiento de la Policía de la Ciudad y de la Policía Bonaerense en las últimas horas del miércoles y madrugada del jueves por orden de la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA Nº 20.

Como consecuencias de esas detenciones, las líneas de colectivos 218, 284, 325, 378, 622 y 628, de la empresa Almafuerte, y la 620 y 328, pertenecientes la firma Nueva Ideal, no prestaban hoy sus servicios a raíz de un paro sorpresivo dispuesto por los choferes, en rechazo a la detención de dos trabajadores acusados de haber participado de la agresión contra Berni.

Paro de colectivos por la detención a dos choferes acusados de agredir a Berni

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), por su parte, difundió un comunicado en el que reclamó “la libertad inmediata de los compañeros detenidos, que obviamente se encuentran a derecho” y exigió “que la justicia y las fuerzas de seguridad pongan su empeño total para encontrar y juzgar a los asesinos del compañero Daniel Barrientos”.

Los golpes a Berni

El ataque al funcionario se produjo el lunes pasado, en el marco de la protesta que realizaban por el asesinato de Barrientos ocurrido el lunes pasado por la madrugada en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza.

Berni fue agredido cuando se acercó para dialogar con los choferes que estaban concentrados en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Manual de Rozas, en el límite de La Matanza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sergio Berni golpeado por colectiveros que reclaman el crimen de un compañero

Fuentes policiales informaron que las dos detenciones se realizaron en las localidades bonaerenses de Merlo y Gregorio de Laferrere, mientras que también se realizaron allanamientos en las empresas de transporte Almafuerte y Nueva Ideal, donde se efectuó el secuestro del legajo personal de Cristaldo Humberto Eliseo, señalado como otro de los agresores, y documentación sobre otras 555 personas, según consignaron los voceros.

Las detenciones fueron llevadas a cabo por personal de la Policía de la Ciudad conjuntamente con miembros de la DDI de Morón de la Policía Bonaerense.

En la causa, caratulada como “NN s/ atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad” (figura tipificada en el artículo 238 inciso 4 del Código Penal), interviene el fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31 de CABA.

Tras la detención, Galiano y Zerda fueron trasladados a la sede de la Fiscalía, ubicada en avenida Paseo Colón 1333, piso 7 del distrito porteño.

Siguen detenidos los dos choferes acusados de agredir a Sergio Berni

La causa por la cual fueron apresados se inició a partir de una denuncia de la Policía de la Ciudad, que el lunes pasado intervino en la manifestación de los colectiveros con su cuerpo de infantería, para llevarse a Berni del lugar, que se encuentra bajo su jurisdicción.

Hasta ese momento, el ministro bonaerense había sido agredido con golpes de puño en la cabeza y piedrazos durante largos minutos sin que ninguna fuerza pública interrumpiera la agresión.

Luego de que Berni y el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dejaran el lugar, ocho efectivos de la Policía porteña fueron atendidos con lesiones por el SAME, en razón de los golpes y objetos contundentes arrojados sobre ellos, según dijo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco.

Berni cambió de idea y pidió que siga la causa

Por otro lado, el propio Berni se había comunicado ayer con el fiscal Fel Rolero Santurian para transmitirle su intención de impulsar la causa penal que investiga la agresión que sufrió en esa jornada, según informaron fuentes del ministerio público porteño.

Berni estuvo convocado ayer para informar si resolvía continuar o desistía de la causa penal en su calidad de víctima, y aunque no asistió por cuestiones de agenda, sí comunicó su decisión de impulsar la denuncia.

Agresión a Sergio Berni: así fue evacuado de la protesta de colectiveros por el asesinato de un chofer

La causa tramita en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño Nº 20 pero no es la única que se inició por las agresiones recibidas por Berni y sus colaboradores.

Las otras denuncias

Otra denuncia por los mismos hechos, presentada por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, bajo las figuras penales de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 24 de la Capital Federal, a cargo de Alfredo Godoy, con la actuación de la fiscal Romina Monteleone, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 37.

Por otro lado, la abogada Valeria Carreras denunció el episodio en el fuero federal de Comodoro Py, donde pidió que se investigue la presunta conexión de sectores políticos con las agresiones sufridas por Berni.

Tras el sorteo, esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 9, que subroga María Eugenia Capuchetti, mientras que el fiscal será Carlos Stornelli.

“En principio, el paro es hasta la medianoche de hoy, pero se ratificará en una asamblea. También hay intención que se sumen trabajadores de otras líneas de la zona”, dijo a Télam el delegado gremial Salvador Strazzeri, quien anunció que los colectiveros se concentrarán en los próximos minutos en la intersección del kilómetro 42 de la ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, “donde decidiremos los pasos a seguir”.

“El paro es por tiempo indeterminado, hasta que suelten a los dos compañeros”, dijo a la agencia Télam Luis Gómez, chofer de la línea 620, una de las empresas del grupo Nueva Ideal, que esta mañana iniciaron una imprevista huelga en reclamo de la liberación de los dos trabajadores detenidos, acusados de haber participado en la agresión contra Berni.

Ante las detenciones, la agrupación “Choferes Unidos”, enfrentada a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que encabeza Roberto Fernández, se declaró en estado de “extrema alerta y movilización”, y le reclamó al gremio que “actúe en consecuencia y tome medidas para acabar con este vergonzoso proceder” de la Justicia.

Sin embargo, en declaraciones a esta agencia, el chofer Gómez desmintió que los trabajadores en huelga pertenezcan a la agrupación “Choferes Unidos”.

“Queremos que liberen a los compañeros, busquen a los asesinos de nuestro compañero Daniel y después vemos si un compañero se tiene que presentar o no en la justicia por la agresión a (Sergio) Berni”, concluyó.

