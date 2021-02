"Fui víctima de una clara maniobra delictiva deliberadamente concebida con la finalidad de ahogarme financiera y económicamente", argumentó Cristóbal López en un escrito presentado a la jueza María Servini Fuente: Archivo

Cristóbal López se presentó ante la Justicia como querellante en la causa en que la jueza María Servini investiga al expresidente Mauricio Macri,acusado de amenazar al empresario patagónico con quedarse con sus empresas si no apoyaba desde sus medios al gobierno de Juntos por el Cambio.

Hasta ahora, esa causa era motorizada por Fabián de Sousa, el socio de Cristóbal López, con el patrocinio del abogado Alberto Beraldi, el mismo que defiende a Cristina Kirchner. Pero ahora se presentó Cristóbal López con un escrito de cuatro páginas, redactado en primera persona, en el que señala que Macri lo extorsionó.

"Fui víctima de una clara maniobra delictiva deliberadamente concebida con la finalidad de ahogarme financiera y económicamente, conseguir que me desprenda a precio vil de mis activos y negocios más relevantes y demonizarme públicamente. El objetivo final era deshacerse de una persona a quien los imputados en esta causa consideraban un enemigo político", escribió el empresario del juego.

Fabián de Sousa y Cristóbal López

"Me reuní con Mauricio Macri en la casa de su padre el día 25 de octubre de 2015. Allí, el futuro presidente me manifestó que debía poner los medios de Grupo lndalo a disposición de su plan de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. Según me dijo, él ganaría esas elecciones presidenciales", continuó.

López dijo que no fue funcional a ese plan y desde entonces "aparecieron otros personajes de ese espacio, quienes decían hablar directamente de parte del entonces presidente Macri, que comenzaron a presionarme y extorsionarme".

La jueza Servini deberá decidir si lo acepta como querellante en esta causa por supuesta asociación ilícita, donde los investigados son Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros.

