Mientras que las organizaciones sociales insisten en poner freno al desalojo de las más de 2500 familias que ocupan, desde fines de julio, el descampado de Guernica, los vecinos de la zona esperan que la resolución judicial se concrete, y el predio quede finalmente despojado.

Durante la mañana de hoy, unas mil personas -entre referentes sociales y protagonistas de la toma- se manifestaron frente a la municipalidad de Presidente Perón, para negociar una solución habitacional para los ocupantes.

"El desalojo no está firme y nosotros no vamos a desarticular el proceso organizativo, porque todas estas familias no pueden quedar en la calle", dijo a LA NACION Alejandro Ignaszewski, referente territorial de OLP-Resistir y Luchar, agrupación con presencia en la toma.

A fines de julio, se asentaron 2500 familias en Guernica, frente al barrio Numancia, y la Justicia debe definir cuándo se procederá al desalojo Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La intendenta peronense, Blanca Cantero, convocó, a fines de agosto, una reunión con los distintos actores involucrados, de la cual participaron organizaciones sociales y delegaciones gubernamentales. En el encuentro no hubo definiciones acerca de cómo proceder y, por el momento, tampoco se abrió un nuevo espacio de conversación. Cantero pertenece al Frente de Todos.

"La mesa de diálogo ya existió y hay que retomarla con actores claves, como el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense", sostuvo Ignaszewski, quien participó de la movilización de esta mañana.

Más allá de haber provisto el espacio de intercambio, la intendenta hizo público su rechazo a la usurpación de las 100 hectáreas del barrio Numancia, ubicadas frente a la intersección de las calles Brasil y Luis A. Testa.

Días atrás, la intendenta de Presidente Perón calificó de "anárquica" e "ilegal" a la toma de Guernica, y sostuvo que "no se puede permitir" su continuidad Crédito: Marcos Brindicci

"Yo no me voy a hacer cargo de resolverle los problemas a los vivos. Esto es ilegal y no se puede permitir", sostuvo Cantero, en diálogo con radio Mitre, y, además, afirmó: "Nadie vino a la municipalidad a plantear una necesidad de vivienda".

Trabas en la causa judicial

En paralelo, la Justicia avanzó sobre el caso y, días atrás, la Cámara de Apelaciones de La Plata falló a favor del desalojo. La resolución de los camaristas Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu convalidó lo resuelto en primera instancia por el juez Miguel Rizzo, quien ya había ordenado el "lanzamiento" sobre el predio.

La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas fue la encargada de poner freno a la primera orden de desalojo que había emitido Rizzo, que estaba prevista para el 24 de agosto. Ahora, la gremial intervino, una vez más, para bloquear el fallo de la Cámara.

Según Ignaszewski, el equipo de abogados cuenta con "recursos suficientes" para que prospere el amparo. También se estaría por presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convocada por la gremial, en defensa de los menores que se encuentran en la toma. Sin embargo, la CIDH aún no confirmó haberse involucrado en la causa.

Para Guido Giana, concejal de Presidente Perón por Juntos por el Cambio -que reside, con su familia, en un campo lindero a la toma-, dijo que apelar a la defensa de la niñez no es pertinente: "Si querés proteger a los chicos, los tenés que sacar de la toma. No es un lugar para estar, entre el frío, la lluvia, los tiros y la falta de agua potable".

Residentes de Guernica, a favor del desalojo

Giana es personal daminificado en la causa. Desde que comenzó la toma, el 20 de julio, presentó múltiples denuncias por violación de su propiedad privada, hasta que consiguió que el juez disponga la custodia de su terreno, el 7 de agosto pasado.

"Los primeros veinte días entraban todo el tiempo a mi campo. Me rompieron el alambrado y se llegaron a reunir 50 personas en un monte de mi propiedad, las cuales fueron desalojadas", contó Giana a LA NACION.

Según el concejal de Juntos por el Cambio, que hace 33 años que vive en el mismo campo y asegura conocer Guernica a la perfección, en la localidad no existe déficit habitacional. "No hay gente en situación de calle. Nunca la hubo. Sí hay hijos que construyen atrás de las casas de sus padres, en el mismo terreno, pero no hay personas que no tengan adónde ir", sostuvo Giana.

El político y vecino peronense manifestó su total repudio a la invasión de la propiedad privada: "La gente no puede tomar terrenos y después pedir que el Estado los atienda. En el momento en el que la propiedad privada desaparece, ya no queda nada. Es importante cuidar ese límite".

Denuncias por negocios detrás de las tomas

Si bien afirma "desconocer el trasfondo", Giana cree que existe un negocio "millonario" detrás de la toma de Guernica. "Me consta que hay gente que pagó por su parcela. No sé quién se lleva la plata, pero de un día para el otro no llegan 400 personas a un lugar sin organización previa. La Justicia lo está investigando", concluyó el concejal.

Giana es uno de los pocos que se atreve a hacer declaraciones -ya "perdió el miedo", según dijo-. "Es que los vecinos temen que, si hablan, les vengan a reventar la casa y se la usurpen. Todos se quejan pero nadie hace nada", explicó a LA NACION, una mujer que vive a pocas cuadras de la toma, desde hace más de ocho años.

La mujer indicó que el municipio no convocó a los residentes de Numancia a la última mesa de diálogo, ni tampoco se presentó en el lugar para atender sus reclamos.

"Los gobernantes quieren el voto seguro y terminamos pagando los platos rotos los laburantes", dijo la mujer, y agregó: "Seguimos esperando el bendito desalojo. Mientras tanto, continúan los robos, tiros y cortes de luz".