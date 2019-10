Cuadernos: la Cámara Federal ordenó liberar a Cristóbal López y De Sousa

López y su socio deberán pagar una fianza para recobrar la libertad Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Paz Rodríguez Niell SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 14:10

La Cámara Federal porteña ordenó hoy la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, que cumplían prisión preventiva por su presunta responsabilidad en casos vinculados a los cuadernos de las coimas.

Los excarceló bajo caución real y delegó la determinación del monto de esa fianza en el juez Claudio Bonadio.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que ya no había riesgo procesal que justificara mantenerlos detenidos. Fue central para la Cámara el dictamen del fiscal Carlos Stornelli, que había sostenido que sus libertades no implicaban un peligro para la causa. Bonadio, no obstante, se había negado a excarcelarlos y fue así, en apelación, como las defensas de los empresarios llegaron a la Cámara.

Sobre López y De Sousa pesan dos acusaciones derivadas de las investigaciones de los cuadernos de las coimas. Una tiene que ver con un supuesto lavado de dinero en la compra de departamentos en el edificio donde vive Cristina Kirchner. La hipótesis es que detrás hubo fondos espurios vinculados al fallecido Daniel Muñoz, que fue secretario privado de Néstor Kirchner. La otra causa es por un supuesto cohecho en el manejo de la obra pública.

Estas causas avanzan en paralelo con el juicio que enfrentan López y De Sousa por la causa Oil. En ese caso también cumplían prisión preventiva, pero el Tribunal Oral Federal los excarceló hace dos semanas. Desde entonces, todo indicaba que sus días en la cárcel estaban llegando a su fin, sobre todo después de que la Cámara Federal liberó a Oscar Thomas, también en la causa de los cuadernos, a pesar de que Thomas había estado prófugo 48 días.

Las cauciones

Las defensas habían solicitado que las cauciones fueran determinadas por la propia Cámara, para evitar que lo hiciera Bonadio. Bruglia y Bertuzzi rechazaron este pedido con el argumento de que si ellos mismos fijaban el monto, los acusados se quedarían sin una instancia de revisión en caso de pretender recurrirlo.

Los jueces sostuvieron además que López y De Sousa deberán "presentarse periódicamente" ante el tribunal y "no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas". También dispusieron que se les retuvieran sus pasaportes y que se librara una "orden expresa de prohibición de salir del país" contra ambos.