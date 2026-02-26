Revés para un empresario, Cristina y De Vido en el juicio por los Cuadernos de las Coimas

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de un empresario acusado en el juicio por los Cuadernos de las Coimas que ofreció pagar una suma de dinero y hacer tareas comunitarias para evitar el proceso.

Asimismo, el tribunal rechazó recursos del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, que pidió apartar a los jueces a cargo del juicio oral y público donde la principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner. La exmandataria también pidió apartar al juez Guillermo Costabel en el proceso, pero rechazaron su solicitud.

Javier Carbajo

El rechazo fue decidido por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Daniel Petrone y Javier Carbajo. El juez Carlos Mahiques no firmó.

En uno de los recursos, el empresario de la construcción Patricio Gerbi, de la empresa marplatense Coarco, pidió que se conceda una “suspensión del juicio a prueba” (probation) para suspender la causa en su contra.

Las declaraciones de Patricio Gerbi, titular de Coarco

A cambio, ofreció pagar una reparación económica de casi 210 millones de pesos y la realización de tareas comunitarias en Mar del Plata, ciudad donde vive. Además de implementar medidas de transparencia y cumplimiento en su empresa, como parte de un plan de integridad corporativa.

La fiscal Fabiana León se opuso y el Tribunal Oral Federal N°7 también. Cuando el caso llegó a la Casación, los jueces Petrone y Carbajo rechazaron el recurso.

Daniel Petrone Fiscales.gob.ar

Petrone valoró la oposición fiscal y dijo que la resolución del tribunal oral “efectuó un control respecto de la logicidad de la oposición fiscal formulada” y la defensa “no logra desvirtuar los motivos allí desarrollados en punto a la improcedencia” de la probation.

Dijo que la defensa de Gerbi “se limita a expresar su disconformidad con el criterio adoptado en el decisorio puesto en crisis”, de modo que las discrepancias no son suficientes para entender que el fallo fue arbitrario. El juez Carbajo adhirió al planteo.

Julio De Vido, exministro kirchnerista LA NACION

Los mismos jueces rechazaron los planteos de De Vido para recusar a los jueces del tribunal oral Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Dijeron que no están dirigidos contra una sentencia definitiva.

Asimismo, la expresidenta Cristina Kirchner, mediante su abogado Alberto Beraldi, pidió apartar del proceso como cuarto juez al camarista Néstor Costabel, quien intervino en la causa por lavado de dinero conocida como “La Ruta del Dinero K”, contra Lázaro Báez.

El tribunal oral había rechazado esta recusación y ahora la Cámara de Casación volvió a rechazar el recurso de la defensa de la expresidenta.

“Resulta aplicable al caso el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a que los autos que resuelven cuestiones de recusación no constituyen, en principio, sentencia definitiva”, dijeron Petrone y Carbajo.

De este modo quedó confirmada la integración del tribunal oral que esta semana escuchó los cuestionamientos de las defensas de los acusados y las respuestas de la fiscalía, previo a iniciar con la ronda de más de 600 testigos previstos.

El juicio oral está a cargo de Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Dra. Fabiana Leon, fiscal general. Cuadernos de las Coimas: la UIF y la fiscalía responden a los cuestionamientos de Cristina Kirchner para frenar el juicio Captura

La causa de los Cuadernos de las Coimas, iniciada por una investigación de LA NACION, trata sobre las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que transportó a funcionarios del kirchnerismo cuando recogían los sobornos de las empresas y los llevaban a la quinta de Olivos y al departamento de Recoleta de la expresidenta, entre otros destinos, según la acusación. El expediente integra seis causas.