Cuadernos de las Coimas: el Tribunal del juicio rechazó un intento de Ricardo Jaime para apartar a uno de los jueces

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) rechazó in limine un intento del exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime de apartar por presunta falta de imparcialidad a uno de sus jueces, Fernando Canero, en el juicio de los Cuadernos de las Coimas.

A través de su abogada defensora, Abril Semorile, el exsecretario de Transporte sostuvo que el magistrado no podía juzgarlo, puesto que ya lo había hecho en una causa anterior, cuando integró el TOF 6 y lo condenó a ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Entre otras cuestiones, afirmó que ese Tribunal todavía no había acatado una orden de la Casación, de noviembre de 2024, para convocar a una audiencia y revisar su condena.

Su defensa planteó la recusación 15 minutos antes del inicio de la audiencia de este martes. El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, optó por no frenar el desarrollo del juicio y darle un tratamiento paralelo al pedido de Jaime.

Ayer, tras la audiencia, el Tribunal resolvió rechazarlo al sostener que el hecho de haber dictado una sentencia anterior en su contra no convierte al juez Canero en un juez parcial. Además, el Tribunal afirmó que la solicitud era “ostensiblemente extemporánea”, puesto que la oportunidad para recusar a los jueces fue cuando se citó a juicio, hace casi cinco años, en agosto de 2021.

Los jueces marcaron también que las críticas que la defensa tenga contra el otro expediente por el cual Jaime ya fue condenado deben tramitarse por las vías correspondientes a aquella otra causa.

Jaime está preso en la cárcel de Ezeiza cumpliendo una pena unificada de seis años de prisión por la tragedia del tren de Once. Fue condenado en otros procesos de corrupción por sustracción de pruebas y dádivas y ya cumplió más de 7 años de su pena.

Ricardo Jaime está preso desde noviembre de 2024

En el caso de los Cuadernos de las Coimas, Jaime está acusado de ser uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita dentro del área de transporte que comandó entre mayo de 2003 y julio de 2009.

Según confesiones de arrepentidos como Aldo Roggio (Metrovías S.A.) y Benjamín Romero (Ferrovías S.A.), Jaime les exigía a los empresarios el 5% de los subsidios estatales que recibían las empresas para la explotación de las líneas de ferrocarril Belgrano Norte y Urquiza.

Testigos como el exsubsecretario Ricardo Cirielli y el exsecretario Víctor Gutiérrez también afirmaron haberlo visto frecuentando a Néstor Kirchner en horarios nocturnos portando bolsos de cuero o mochilas. También se registró que tuvo casi 400 comunicaciones con Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner y encargado de recibir los bolsos con dinero

Ayer, en el marco de las “cuestiones preliminares” del juicio, su defensa pidió su sobreseimiento, solicitó una amplia serie de nulidades, que incluyó un pedido para hacer caer la elevación a juicio y las declaraciones de los arrepentidos, y afirmó que los delitos que se le achacan están prescriptos.