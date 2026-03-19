Cuadernos de las Coimas: el chofer Oscar Centeno está en Comodoro Py para ser indagado en el juicio oral

El exchofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dispararon la investigación del caso de los Cuadernos de las Coimas, está en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado en el juicio oral y público, en el que es arrepentido.

Está previsto que suba al estrado después de los exfuncionarios Rafael Llorens, Claudio Uberti, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y Hugo Martín Larraburu.

Durante el periodo investigado, Centeno fue el chofer personal de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido y uno de los presuntos recaudadores de los pagos de los empresarios. Centeno reconoció haber escrito de puño y letra los cuadernos en los que dejó fechas, horas, kilometrajes y detalles sobre las entregas de dinero. Se acogió al régimen de imputado colaborador e integra desde 2018 el Programa Nacional de Protección de Testigos.

Llorens abrió la ronda de este jueves. Dijo que milita en el peronismo desde el 84, que ocupó varios cargos públicos a lo largo de sus años y que está orgulloso de haber participado de la gestión de Néstor Kirchner. Se refirió a Julio de Vido, su jefe en aquellos tiempos, como un “ministro transformador”.

“No existe prueba que se encamine a pensar que participó de la asociación ilícita”, afirmó.

Según las anotaciones de Oscar Centeno, Llorens partició de algunas de las recaudaciones. En 2008, según esos registros, acompañó a Roberto Baratta a la Quinta de Olivos y, al regreso, pasaron por las oficinas de la empresa Electroingeniería S.A., de Gerardo Ferreyra. “Nunca estuve en la calle Lavalle al 400 en las oficinas del señor Ferreyra”, negó hoy en su indagatoria.

“El fiscal, de forma irregular, me sugirió, sin la presencia de mis abogados, que me arrepintiera”, dijo en otro tramo.

El testigo Leonardo Fariña lo identificó, además, como uno de los funcionarios encargados de cobrar “retornos” y de intervenir en las determinaciones de precios de las licitaciones a cambio de un porcentaje.

El martes fue indagada Cristina Kirchner, que hizo una defensa política y no contestó preguntas del Tribunal Oral Federal n°7. La epxresidenta, que ocupa el centro de la escena en el juicio, intentó desacreditar el proceso y cargó en duros términos contra el fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli.

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