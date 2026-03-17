Cuadernos de las coimas: Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py y declarará una hora sin responder preguntas

La expresidenta Cristina Kirchner, presa en su casa cumpliendo una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad, es indagada hoy en la causa de los cuadernos de las coimas en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La exmandataria se preparó para hacer una alocución que podría durar cerca de una hora y no contestaría preguntas de los jueces, los fiscales y los defensores de los acusados, dijeron a LA NACION sus allegados. Por redes sociales, emitió ayer un mensaje: “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo (…), el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo (…) No falla", escribió en la red X.

Cristina Kirchner salió a las 8.41 de su casa de San José 1111 hasta Retiro trasladada en un automóvil con su custodia, vigilada por su tobillera electrónica que controla sus movimientos. Unos 15 minutos después ya estaba ubicada en la sala junto con su abogado a la espera del comienzo del juicio. A unas sillas de distancia estaba Julio de Vido, exministro de su gestión y también en el banquillo de los acusados. No se saludaron.

Al estar en arresto domiciliario, la intervención del Servicio Penitenciario Federal está vedada. No es un trato excepcional, sino que es el que se le da a cualquier persona condenada con arresto domiciliario.

Esta es la segunda vez que Cristina Kirchner sale de su casa desde que fue detenida el 17 de junio de 2025 en su vivienda. La primera fue cuando debió ser internada de urgencia para ser operada por una peritonitis el 20 de diciembre pasado. Permaneció en la clínica hasta entrado enero.

La militancia se congregó en San José 1111 para apoyar a Cristina Marcos Brindicci

La seguridad en el exterior del edificio es responsabilidad de la Policía de la Ciudad; en el interior, es de la Cámara de Casación Federal.

Cristina Kirchner fue citada por los jueces del Tribunal Oral Federal 7. Inaugurará la ronda de declaraciones de los 20 exfuncionarios que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal, dos exchoferes y 65 empresarios acusados de haber pagado esos sobornos.

Todos deberán -a su turno- estar sentados en Comodoro Py 2002, en la sala Auditorium, de la planta baja que tiene espacio para 200 personas y un pullman especial, tipo teatro, para que la prensa siga la audiencia. Es la primera audiencia presencial de este juicio que arrancó en noviembre y siempre se hizo por Zoom.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

Además, Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y de recibir sobornos.

Se descuenta que la expresidenta va a hacer un alegato político. Pero las diferencias son notorias de cuando fue indagada en la causa Vialidad.

Allí, el 2 de diciembre de 2019, estaba desafiante, a los gritos, golpeando el estrado y mirando a la cara a los jueces. En esa declaración, en la misma sala donde deberá estar hoy, Cristina Kirchner descalificó al tribunal que la condenaría.

Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero Ricardo Pristupluk

“Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, les dijo.

Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa de los Cuadernos de las coimas. Marcos Brindicci

Era una semana antes de asumir como vicepresidenta de la Nación y lleva encima el impulso de haber triunfado en primera vuelta con su estrategia de unir el peronismo en el Frente de Todos y promover a Alberto Fernández como presidente.

Ahora no es lo mismo. Cristina Kirchner llegará condenada, presa, conducida desde su casa, con tobillera electrónica, desaparecida de la escena política, con visitas restringidas y pugnando por seguir incidiendo en el futuro del justicialismo.