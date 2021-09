Cuál era la serie favorita de Alberto Fernández donde “una vicepresidenta se queda con la presidencia”

Tres semanas antes de asumir la presidencia el 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández dio una entrevista en la que habló de sus gustos en materia de series de televisión y aseguró que el éxito de ese momento de Netflix, House of Cards, “no mostraba” cómo es la política; y reveló que una de sus series favoritas era otra norteamericana en la que la protagonista es “una vicepresidenta que se queda con el poder”.

“¿Series? Me gustaron mucho, muchas. Breaking Bad me encantó”, comenzó Fernández en la respuesta a la entrevista con Página 12 y agregó: “Esto te va a interesar. A diferencia de lo que muchos creen, a mí me parece una muy mala serie House of Cards”.

El mandatario amplió su explicación: “Eso no muestra la política. Es una ficción sobre lo peor de la política. La política no funciona como dicen en House of Cards”.

“Sin embargo, hay una serie que muestra cómo realmente funciona la política. Es una serie hecha en tono de comedia y es extraordinaria”, comenzó la descripción Fernández y sumó: “Acaba de salir hace unos meses su última temporada y es maravillosa. Se llama Veep”.

La comedia en cuestión era protagonizada por la actriz norteamericana Julia Louis-Dreyfus. Tuvo siete temporadas entre 2012 y 2019 y se llevó dos premios Emmy como mejor serie de comedia.

“Es una serie con capítulos de media hora. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y, a partir de allí, todos los personajes que giran en torno a ella, existen en la realidad política”, cerró la explicación Fernández.

La entrevista se volvió a viralizar en las últimas horas a raíz de la disputa pública que enfrente a Fernández con su vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Un cruce de cartas virtuales

Ayer, Fernández y la vicepresidenta expusieron públicamente sus posiciones en el debate abierto en el Frente de Todos (FdT) tras el duro revés en las PASO del domingo pasado y la decisión de ministros y funcionarios de poner su renuncia a disposición del jefe de Estado.

El mandatario formuló su postura a través de un hilo de Twitter después de que el miércoles De Pedro iniciara una secuencia de ofrecimientos de salida del gabinete por parte de distintos funcionarios ligados al kirchnerismo, en una determinación fundamentada en la necesidad de “interpretar el veredicto” del electorado.

La vicepresidenta, en tanto, fijó su posición a través de una carta dada a conocer por redes sociales seis horas después, en la que analizó la situación del Gobierno y los resultados de las PASO.

En su hilo de Twitter, el Presidente aseguró que la “coalición de Gobierno”, que es el FdT, debe “escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad”, advirtió que “la altisonancia y la prepotencia no anidan” en su ánimo y expresó su compromiso con la gestión, que “seguirá desarrollándose” del modo que “estime conveniente”.

“La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”, subrayó.

“Mientras lo haga -añadió- seguiré garantizando la unidad del FdT a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria”, planteó el mandatario.

Por su parte, la vicepresidenta reveló en su carta que se había reunido con Fernández en la residencia de Olivos 48 horas después de las PASO para proponerle “relanzar” su Gobierno, razón por la cual le había propuesto el nombre del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como jefe de Gabinete.

También aclaró que “nunca” pidió la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien debe llevar adelante la negociación con el FMI, y criticó al mismo tiempo las “operaciones” de prensa “permanentes” que “solo terminan desgastando al Gobierno”.