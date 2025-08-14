Cuál fue el mensaje de Nicolás Márquez sobre el caso de Julieta Prandi que genero indignación

Un mensaje del escritor Nicolás Márquez sobre el caso Julieta Prandi, que generó indignación, provocó también una dura respuesta de Emanuel Ortega, pareja de la conductora. El biógrafo de Javier Milei cuestionó en redes sociales la denuncia por abuso sexual de Prandi horas antes de que la Justicia condenara a su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión.

¿Qué decía el polémico mensaje de Nicolás Márquez?

Horas antes del veredicto, Nicolás Márquez publicó un texto en su cuenta de la red social X. Allí expresó sus dudas sobre la denuncia de Julieta Prandi. El coautor del libro Milei, la revolución que no vieron venir borró la publicación tras recibir fuertes críticas. El mensaje cuestionaba la credibilidad de la modelo por su perfil público y autonomía económica.

El controvertido tweet que escribió Nicolás Márquez respecto al caso de Julieta Prandi

“Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con [Guillermo] Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, afirmó Márquez.

El escritor continuó con sus cuestionamientos. “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, apuntó. También puso en duda la veracidad de las pruebas. “¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?”, arremetió.

La sentencia contra el exmarido de Julieta Prandi incluye los delitos de abuso sexual, violencia psicológica y económica Fabián Marelli

La dura respuesta de Emanuel Ortega

Emanuel Ortega utilizó su cuenta de Instagram para responder directamente a Márquez. El músico publicó una historia dirigida al escritor, a quien arrobó en el mensaje. Calificó las reflexiones de Márquez como “alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes”. Adempas, sostuvo que esas palabras evidencian su “enanismo intelectual”.

“Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega”, inició Ortega su texto. El músico elevó el tono de su réplica: “Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted”.

Emanuel Ortega calificó las reflexiones del escritor como "alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes" (Foto: Instagram @emanuelortega1)

El artista concluyó con una invitación y una advertencia. “Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”. Ortega también mencionó que no se detendría en las denuncias que el propio Márquez tendría por presuntos abusos o violencia, un tema del que, según él, debe encargarse la Justicia.

La condena a Claudio Contardi

El miércoles 13 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana emitió su veredicto. Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, fue declarado culpable y condenado a 19 años de prisión. La Justicia ordenó su detención inmediata.

Los jueces lo encontraron autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. La sentencia también incluye el pago de las costas del proceso. Su nombre se incorporará al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

