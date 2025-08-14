Emanuel Ortega cruzó al biógrafo de Milei por poner en duda la denuncia de Julieta Prandi por abuso: “Que me lo diga en la cara”

El miércoles 13 de agosto minutos después de las 11 el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dio a conocer su veredicto y declaró culpable Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi y padre de sus dos hijos, de las denuncias por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Fue condenado a 19 años de prisión y además se ordenó su inmediata detención, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. La modelo se descompensó tras conocer la noticia y debió ser asistida por personal del SAME. En todo momento estuvo acompañada por su familia, sus abogados y su pareja, Emanuel Ortega.

Horas después, el músico se pronunció en redes sociales y salió a responderle a Nicolás Márquez, el biógrafo y amigo de Javier Milei, que puso en duda las denuncias por abuso que presentó la modelo.

El momento en el que Contardi fue condenado

Horas antes de que se conociera la sentencia, Márquez, coautor junto a Marcelo Alejandro Duclos del libro Milei, la revolución que no vieron venir, publicó un mensaje en su cuenta de X donde cuestionó las denuncias de Julieta Prandi. “Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con [Guillermo] Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, decía parte del mensaje. “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, continuó y agregó: “¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?“. A partir de las críticas, a las cuales respondió, borró el mensaje.

El tuit que escribió Nicolás Márquez y que después borró

Sin embargo, horas más tarde, Emanuel Ortega salió a responderle. “Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega”, escribió en una historia de Instagram donde arrobó al biógrafo. “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia. Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”, sostuvo.

El mensaje de Emanuel Ortega contra Nicolás Márquez (Foto: Instagram @emanuelortega1)

“Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”, continuó.

Emanuel Ortega acompañó a Julieta Prandi durante todo el juicio Fabián Marelli

A modo de cierre, Ortega apuntó: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.

Las sentidas palabras de Julieta Prandi para Emanuel Ortega antes de la sentencia de Contardi

El músico acompañó a la modelo, con quien está en pareja desde hace cinco años, durante todo el juicio y también prestó declaración frente al tribunal. El miércoles, antes de que condenaran a su exmarido, Prandi habló con los medios y tuvo unas dulces palabras para Ortega, a quien describió como una persona “de fierro”. “Es increíble, es mi sostén, es mi amor”, le dijo al cronista de Lape Club Social (América TV).

La modelo y su pareja no estuvieron presentes en la sala cuando el Tribunal comunicó su decisión de condenar a Claudio Contardi a la pena de 19 años de prisión por ser el autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado. Fue inmediatamente detenido y no se cruzó con Prandi, quien, al enterarse de la noticia, se descompensó. Ya estabilizada y contenida por su círculo, expresó en diálogo con LA NACION: “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tengan esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar”.

Julieta Prandi definió a Emanuel Ortega como su "sostén" y su "amor"

El juicio tuvo un alto perfil mediático y luego de que se conociera la sentencia, varias personalidades del espectáculo salieron a demostrarle su apoyo a la modelo, entre ellas Verónica Lozano, Luciana Salazar, Yanina Latorre y Ángel de Brito.