Las primeras imágenes de Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, detenido

Apenas se anunció la condena, dos oficiales se acercaron a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, y lo retiraron de la sala, ya en condición de detenido, a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Campana, ubicada en la calle 25 de Mayo, y esta mañana al penal de Melchor Romero, en La Plata.

Según supo LA NACION, en esta primera etapa, el empresario gastronómico quedará en Melchor Romero, la misma cárcel en la que hoy se encuentran los asesinos de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell a la salida de un boliche.

La salida de Contardi de los tribunales

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. Contardi pasó la noche en una comisaría de la policía bonaerense situada en Matheu, partido de Escobar, y hoy a primera hora fue trasladado a la periferia de la capital bonaerense.

“Ya ingresó en la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero”, explicaron las fuentes consultadas.

En un primer momento había trascendido que sería trasladado a una comisaría del partido de Escobar, especializado en alojar detenidos por delitos de abusos sexuales y que quedaría allí aislado del resto de los presos, en espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense asigne cupo en la unidad carcelaria en la que cumplirá condena.

La primera foto de Contardi detenido tras la condena en el juicio de Julieta Prandi

La condena a 19 años

El exesposo de Prandi fue encontrado culpable de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

Se llevan a Claudio Contardi esposado de los tribunales de Campana Fabián Marelli

Además de la condena a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo, se ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.