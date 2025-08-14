LA NACION

Las primeras imágenes de Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, detenido

El exesposo de la modelo y conductora fue trasladado al penal de Melchor Romero, la misma cárcel en la que se encuentran los asesinos de Fernández Báez Sosa, tras recibir la condena por abuso sexual; LN+ difundió este jueves videos tomados con el drone

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Se llevan a Claudio Contardi esposado de los tribunales de Campana
Se llevan a Claudio Contardi esposado de los tribunales de CampanaFabián Marelli

Apenas se anunció la condena, dos oficiales se acercaron a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, y lo retiraron de la sala, ya en condición de detenido, a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Campana, ubicada en la calle 25 de Mayo, y esta mañana al penal de Melchor Romero, en La Plata.

Según supo LA NACION, en esta primera etapa, el empresario gastronómico quedará en Melchor Romero, la misma cárcel en la que hoy se encuentran los asesinos de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell a la salida de un boliche.

La salida de Contardi de los tribunales
La salida de Contardi de los tribunales

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. Contardi pasó la noche en una comisaría de la policía bonaerense situada en Matheu, partido de Escobar, y hoy a primera hora fue trasladado a la periferia de la capital bonaerense.

“Ya ingresó en la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero”, explicaron las fuentes consultadas.

En un primer momento había trascendido que sería trasladado a una comisaría del partido de Escobar, especializado en alojar detenidos por delitos de abusos sexuales y que quedaría allí aislado del resto de los presos, en espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense asigne cupo en la unidad carcelaria en la que cumplirá condena.

La primera foto de Contardi detenido tras la condena en el juicio de Julieta Prandi
La primera foto de Contardi detenido tras la condena en el juicio de Julieta Prandi

La condena a 19 años

El exesposo de Prandi fue encontrado culpable de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

Se llevan a Claudio Contardi esposado de los tribunales de Campana
Se llevan a Claudio Contardi esposado de los tribunales de CampanaFabián Marelli

Además de la condena a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo, se ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. La reacción de Cristian Graf cuando los albañiles comenzaron a trabajar y la obsesión por un árbol
    1

    “Lo notaba preocupado”: la reacción de Cristian Graf cuando los albañiles comenzaron a trabajar y la obsesión por un árbol

  2. Extraditaron a la pareja que festejó su casamiento en medio de un triple homicidio de invitados
    2

    Narcoboda: extraditaron a la pareja que festejó su casamiento en medio de un triple homicidio de invitados

  3. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    3

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  4. Video: el momento en que el exesposo de Julieta Prandi es condenado
    4

    Video: el momento en que el exesposo de Julieta Prandi es condenado

Cargando banners ...