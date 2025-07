Cuáles son los gobernadores que no irán al acto del 9 de Julio de Javier Milei

El presidente Javier Milei dará un discurso en San Miguel de Tucumán este martes por la noche para conmemorar el 9 de Julio y varios gobernadores ya confirmaron que rechazaron la invitación y no asistirán al acto oficial. Esto marca una diferencia con el año anterior, cuando hubo asistencia perfecta y 18 de ellos se presentaron para firmar el Pacto de Mayo.

La vigilia por el Día de la Independencia comenzará esta noche, momento en el cual el primer mandatario hablará en la Casa Histórica de la Independencia, también conocida como la “Casita de Tucumán”, en donde se firmó la Declaración de Independencia en 1816.

La foto oficial por la firma del Pacto de Mayo. Presidencia

Los gobernadores ausentes

En primer lugar se descontaron las ausencias de los cinco gobernadores kirchneristas que no firmaron el Pacto de Mayo, Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). A su vez, dos de los cinco gobernadores radicales ya avisaron que no estarán: el santafesino Maximiliano Pullaro, de viaje oficial por Estados Unidos, y el mendocino Alfredo Cornejo, que tiene un desfile en su provincia el mismo día. En tanto, está en duda la presencia del correntino Gustavo Valdés.

El cordobés Martín Llaryora preside la gala el 8 y el desfile cívico militar el 9 en Colonia Caroya, por lo que no podrá asistir; mientras que el neuquino Rolando Figueroa también tiene un acto y el rionegrino Alberto Weretilneck participa del aniversario de la localidad de Choele Choel. No estarán tampoco Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Desde las provincias explicaron que los mandatarios ya tenían una agenda prevista y que por eso no pueden asistir a la ciudad.

Javier Milei, junto a los gobernadores Jaldo y Jalil, quienes lo acompañarán este martes por la noche.

Qué gobernadores asistirán al acto

En esta oportunidad, Milei estará acompañado del gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo; el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, y el salteño Gustavo Sáenz. También estarán las vicegobernadoras de Córdoba y Entre Ríos, Myrian Prunotto y Alicia Aluani. Hasta el momento está en duda la presencia del misionero Hugo Passalaqua y todavía no se definieron el chaqueño Leandro Zdero y el santiagueño Gerardo Zamora.

Al igual que el año pasado, la vigilia del Día de la Independencia será en la Casa Histórica de Tucumán. fernando-font-18792

A qué hora habla Milei

El jefe de Estado llegará a Tucumán alrededor de las 22 y de ahí irá directamente a Casa Histórica de la Independencia, donde se llevará a cabo el acto oficial por el 9 de julio. Una vez que termine su discurso, regresará a la ciudad de Buenos Aires, puesto que al día siguiente participará de un tedeum por la fecha patria.

Se trata de las únicas apariciones públicas que hará Milei en el marco de los festejos por el 9 de julio. Eso se debe a que este año no se llevará a cabo el desfile militar. Así lo confirmaron fuentes gubernamentales a LA NACION, aunque no hubo un anuncio oficial. La principal razón es de índole presupuestaria. A diferencia del año pasado, las Fuerzas Armadas no recibieron instrucciones para iniciar los preparativos del evento.

Milei y Villarruel en el acto por el 9 de Julio del año pasado. Fabi‡n Marelli/La Naci—n,Fabián Marelli,FABIÁN MARELLI/LA NACIÓN/ARGENTINA,FABIÁN MARELLI/LA NACIÓN/ARGENTINA - GDAPHOTO

En la mañana del 9 de julio se llevará a cabo el desfile oficial en Tucumán, ya sin la presencia del Presidente, pero con la posibilidad de que sí participe la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Todo el gabinete ha sido invitado”, contaron desde la administración de Jaldo, uno de los gobernadores más dialoguistas que, de todos modos, sostiene un vínculo que se volvió tenso con los libertarios, con la amenaza latente de una candidatura del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, que critica aspectos de la gestión de Jaldo, en las elecciones de octubre próximo.