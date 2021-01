Cuáles son los "talentos" de Cristina Kirchner, según Fernando Iglesias

Para Fernando Iglesias, la "única virtud de Cristina es que tiene un olfato increíble para la acumulación de poder y para robar sin ir presa" Fuente: Archivo

Fernando Iglesias es uno de los referentes de Cambiemos más picantes. El diputado participó ayer del programa Mirá lo que te digo, de LN+, y allí dio declaraciones sobre los principales temas de la agenda. Según él, "Cristina percibe que es muy difícil que un juez le dé la absolución y que, entonces, su impunidad está asociada a la continuidad del poder", lo cual -para el opositor- depende a su vez de la ley electoral y del control de las elecciones. "Si ellos ganan la mayoría en el 2021, no vamos a tener elecciones, sino fraude como sucede en el chavismo, en el 2023".

En ese sentido, Iglesias fue lapidario: "Su única 'virtud' es que tiene un olfato increíble para la acumulación de poder y para robar sin ir presa. Esos son sus dos talentos. Tal como sentenció el legislador, el enojo de la vicepresidenta para con "el mundo" y "la vida" se traduce en una "estrategia de presión" contra el Gobierno. Entonces, recordó: "Es esa famosa frase: 'Hay que tenerle miedo a Dios y un poquitito a mí'".

Incluso el opositor dijo que en la cuarentena hubo "violaciones gravísimas a los derechos humanos" e invitó a los "peronistas federales, republicanos y racionales" a que los acompañen en la creación de una comisión nacional que investigue estos delitos, para que los delitos de corrupción no sean indultados o amnistiados".

De esta manera, al hablar sobre las elecciones de este año, profundizó: "Es obvio que no se votan delincuentes porque cuando el Estado está tomado por delincuentes desaparece el Estado. ¿En qué sentido este Gobierno actúa en función del bien común? Actúan en función de sus intereses, de los de sus aliados y de sus clientes".

Más adelante, Iglesias enumeró cuáles son los referentes de Juntos por el Cambio que podrían encabezar las fórmulas presidenciales, y nombró a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, a Alfredo Cornejo y a Horacio Rodríguez Larreta. Y, en alusión al hecho de que el gobierno de Formosa comparó su gestión de la pandemia con la porteña, lanzó: "El modelo del peronismo es Formosa; el nuestro, la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde quieren vivir los argentinos?".

A lo largo del programa, el diputado fue muy crítico de la situación que se vive en Formosa, y en relación a este punto fue duro con la postura de Alberto Fernández hacia ese gobierno provincial. "El Presidente, el moderado y conciliador, tiene como modelo de sindicalista a Moyano y como modelo de gobernador a Gildo Insfrán, otro personaje de actualidad".

Y siguió: "Los recursos son transferidos no para que las provincias del norte se desarrollen, sino para que un monarca sin control, una especie de monarca feudal, como Gildo Insfrán, se perpetúe en el poder y la gente se perpetúe en la miseria. Eso pasa en el norte con la coparticipación, en el sur con las regalías petroleras y en el conurbano con los subsidios".

Dirigiéndose entonces al senador formoseño José Mayans -que dijo "Horacio Rodríguez Larreta tiene 6000 muertos y nadie reclama por los derechos humanos"-, subrayó: "Mire un poquito su provincia, como le dijo la concejala que tuvo la valentía de denunciar al gobierno vergonzoso que tienen ahí y terminó presa, porque así son de autoritarios y de corruptos. Esto lo pagamos nosotros: la clase media con los impuestos, las provincias del centro que son productivas y financian al resto, Mercado Libre, el campo, pero los que más la pagan son los que viven en las provincias gobernadas sistemáticamente por el peronismo".

Para él, entonces, "este Gobierno entero es el de la gente que vive colgada, el de las provincias que viven colgadas y el de los sectores productivos menos avanzados que viven colgados". Iglesias tildó, de esta manera, a la política del Gobierno como "desastrosa", y opinó que tiene dos ejes. Por un lado, "el de sacrificar el futuro al presente, y que la cuenta la pague el otro gobierno", algo que -dijo- se ve reflejado en la cantidad de jóvenes que se van del país. Y por el otro, el de "no me importa nada el país y lo único que me importa son las elecciones y la conservación del poder y en función de eso sacrifico lo que sea".

Sobre este aspecto, dijo que muchas empresas, como Mercado Libre, "están escapando a Uruguay, Brasil y otros lados" por la serie de impuestos que puso el Gobierno y por sus políticas, más allá del coronavirus: "No se van a un mundo sin pandemia, no se van al planeta Marte, se van a países con pandemia".

En relación a esto, también remarcó que el valor de las empresas cayó cuando Cambiemos perdió las PASO porque "hay una percepción muy clara del mercado de qué significa que gobierne un gobierno que tiene una política razonable de desarrollo armónico entre sector público y privado", en comparación con la administración actual, a la que llamó "locos con carnet". Y agregó: "Espero que estén disfrutando del kirchnerismo de malos modales porque se termina destruyendo todo".

Esta reflexión surgió a raíz de las duras críticas de Juan Grabois a Mercado Libre. Por eso, en medio del debate, Iglesias apuntó contra el gremialista, criticó el Proyecto Artigas (al que llamó "Proyecto Perejil") vinculado a la supuesta usurpación en Entre Ríos contra la familia Etchevehere, la percepción "medieval" que tiene Grabois sobre la economía y el hecho de que haya mantenido este lunes una reunión con Nicolás Trotta. "Me gustaría saber qué aporta al tema de la educación", deslizó.

