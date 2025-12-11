La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a una movilización para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La acción la definieron los líderes sindicales, durante una reunión de comisión directiva.

Cuándo es la marcha de la CGT

La manifestación de rechazo contra la reforma laboral se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas, en la Plaza de Mayo.

La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que se encontraba reunido en la sede de Azopardo, según informaron fuentes confiables de la central obrera sobre esta resolución a LA NACION. El oficialismo tiene la intención de que el proyecto oficial sea tratado en la Cámara de Senadores la semana próxima.

El rechazo sindical a pesar del gesto del Gobierno

La CGT decidió confrontar a pesar de que el Gobierno tuvo un gesto hoy, al eliminar del proyecto oficial el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios.

A pesar de esta señal, los sindicatos rechazaron la iniciativa porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones, los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

La estrategia de la cúpula obrera

El triunvirato de mando, que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, definió la estrategia de la central obrera. “Tenemos que mostrar fortaleza. Agotar las instancias con legisladores y gobernadores y empezar a construir. No creo que sea momento de un paro, pero sí de una movilización”, dijeron a LA NACION fuentes confiables de ese triunvirato.

La convocatoria del consejo directivo reunió a más de cuarenta secretarios generales. La reunión fue antecedida por una reunión de mesa chica por la mañana, donde se encontraban los triunviros Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), el camionero Hugo Moyano, Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.

Gerardo Martínez expresó su postura a su llegada al encuentro: “Analizaremos un programa de acción. Seguramente vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa en la defensa, de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.

Martínez dio una señal de rechazo al no asistir a la última convocatoria del Consejo de Mayo, el órgano colegiado impulsado por el Ejecutivo que reúne representantes de los diversos sectores, el cual lo integra en condición de representante de los gremios. En ese encuentro se elaboró un documento donde se establecieron una serie de lineamientos básicos. Este documento incluye la también llamada “modernización laboral”, que no fue firmado por el representante.

Los principales cambios de la reforma laboral

El texto de la reforma cuenta con setenta y nueve páginas, donde se detallan los cambios que se pretenden incorporar a la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo. La propuesta redefine la base de cálculo indemnizatorio, la cual excluye vacaciones, aguinaldo, propinas y premios del cálculo.

Además, el proyecto fija nuevos límites para la indemnización. El monto no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente, con un piso equivalente al 67% de ese valor.

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despidos, que se financiará mediante un aporte obligatorio del 3% sobre las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al SIPA.

La reforma también limita la capacidad de acción sindical. El proyecto exige autorización patronal para realizar asambleas sin goce de sueldo. También tipifica como infracción grave el bloqueo de empresas y reduce a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados.

La propuesta restringe la ultraactividad de los convenios. Vencido un acuerdo, solo subsisten las cláusulas normativas. La autoridad laboral podrá suspender disposiciones si generan “distorsiones económicas”.

El Gobierno oficialista propone la incorporación del llamado banco de horas, un sistema que permite redistribuir la carga horaria según las necesidades productivas de cada empresa.

