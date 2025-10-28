LA NACION

Cuándo son las próximas elecciones en la Argentina

Tras las recientes votaciones locales, el foco se posa en los próximos comicios nacionales que definirán la presidencia, la composición del Congreso y otros cargos clave; un repaso por las fechas y requisitos fundamentales

En 2027 serán las próximas elecciones en la ArgentinaFabián Marelli

Las próximas elecciones son presidenciales en la Argentina y serán en el año 2027. Ese año, los ciudadanos habilitados para votar definirán quién ocupará el sillón de Rivadavia por los siguientes cuatro años, cuando termine el mandato actual de Javier Milei. La designación del presidente y vicepresidente de la Nación se realizará en simultáneo con otras votaciones clave que configurarán el panorama político.

Además del Poder Ejecutivo, las urnas de 2027 también determinarán la composición del Poder Legislativo Nacional. Ese año, se renovarán 130 escaños en la Cámara de Diputados y se elegirán los reemplazos para 24 bancas del Senado, redefiniendo equilibrios y mayorías en ambos cuerpos.

Las próximas elecciones son presidencialesSergio PÈrez - EFE

Muchos argentinos buscan estas fechas luego del domingo 26 de octubre, cuando se llevaron a cabo elecciones legislativas nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado, utilizando por primera vez la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Estas elecciones legislativas fueron de medio término y no incluyeron la elección presidencial.

Las próximas elecciones en la Argentina son en el 2027. En dicho año, se elegirán presidente, vicepresidente y distintas cantidades de bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).

Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales. Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.

Este 2025 se implementó la Boleta Única de PapelValeria Rotman

Según la legislación vigente, el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre, asegurando una fecha preestablecida para el electorado. Esto señalaría que las elecciones 2027 serían el domingo 24 de octubre de ese año.

Qué documentos son válidos para votar

El Ministerio del Interior confirma que los siguientes tipos de documentos, expedidos por el Estado nacional a lo largo de los años, son válidos para emitir el sufragio en las elecciones generales del 2027:

  • Libreta cívica
  • Libreta de enrolamiento
  • DNI libreta verde
  • DNI libreta celeste
  • DNI tarjeta

Desde el Ministerio confirman que los documentos que contienen la leyenda “No válido para votar” son válidos para votar, aunque estas tarjetas no informan de qué tipo de ejemplar de DNI se trata. También se recuerda a los electores que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

Cuándo se vota en la Argentina otra vezValeria Rotman

Asimismo, en el Ministerio del Interior advirtieron que no se podrá votar con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco si el DNI está en el celular.

LA NACION
