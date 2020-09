Santiago Cafiero dijo: "La solución que le dio Macri a los gobernadores fue endeudarse en dólares, total iba a venir el peronismo a resolverlo. Y así fue"

Santiago Cafiero habló acerca de la decisión del Gobierno de redireccionar fondos de la ciudad a la provincia y opinó que el origen de esta disparidad de recursos remite a un decreto presidencial realizado por Mauricio Macri en 2016. "La solución que le dio el expresidente a los gobernadores fue endeudarse en dólares, total iba a venir el peronismo a resolverlo. Y así fue". Además, criticó que desde el oficialismo porteño no dicen cuánto dinero aporta el gobierno nacional al porteño.

Desde la Quinta de Olivos, el jefe de Gabinete se refirió al decreto presidencial del Gobierno que le quita fondos a la ciudad para otorgárselos a la provincia de Buenos Aires. También habló de los cuestionamientos de Juntos por el Cambio, que sostienen que irán a la Corte Suprema para apelar esta decisión por considerarla "inconstitucional".

"Para nada esto reviste un viso de inconstitucionalidad, ni mucho menos. Así como en 2016, por decreto, Mauricio Macri había agregado estos fondos, ahora parte de esos fondos se distribuyen de una manera distinta a partir de un decreto también", explicó.

Según dijo Cafiero al hablar con C5N, en el aquel entonces, Horacio Rodríguez Larreta "explicaba que no recibía coparticipación, sino que eran fondos para solventar el traspaso de policías federales y sus sueldos y salarios. Eso es lo que se viene a reparar aquí". En relación a esto, resaltó que "no son recursos coparticipables, sino recursos del Tesoro Nacional que se le ceden a la provincia".

Cafiero aclaró que el Gobierno "va a seguir cumpliendo con los recursos que tienen que ver con solventar a los policías federales de la ciudad de Buenos Aires". Y disparó: "En su momento, Macri hizo crecer esos recursos desmedidamente en detrimento de la capacidad del Tesoro Nacional de poder hacer otro tipo de políticas públicas; por eso, los gobernadores el día de hoy salen y plantean la necesidad de este tipo de políticas más federales".

Tal como señaló el oficialista, esta medida coincide con el discurso del Presidente y su equipo, que plantean que llegaron al gobierno para "reparar deudas e inequidades". "Acá lo que se había profundizado era una inequidad que había hecho el expresidente Macri y nosotros lo veníamos planteando, no estamos haciendo algo distinto de lo que habíamos planteado. Nadie se puede hacer el sorprendido", remarcó.

El funcionario del Frente de Todos dijo que era un tema que "se venía discutiendo" y que ellos habían expresado durante la campaña electoral "que era necesario que la ciudad devuelva esos recursos que estaban mal asignados. Esta conversación ya se venia teniendo desde hace tiempo y, obviamente, se postergó por la pandemia", aclaró.

Cafiero se refirió a las críticas de Larreta, quien cuestionó que no se lo había notificado de la quita de estos fondos. Subrayó que "es injusto e incompleto no decir lo que el gobierno nacional en recursos le dio a la ciudad de Buenos Aires" en concepto de programas como el ATN, ATP o el IFE. Así, detalló cuánto dinero aportó Nación a Ciudad durante la cuarentena: "Si uno empieza a sumar de marzo a septiembre son 47 mil millones de pesos del gobierno nacional invertidos en la ciudad de Buenos Aires. Esa parte no se está diciendo".

En cuanto al reclamo policial, opinó que el planteo es legítimo, pero no las formas en que fue llevado a cabo: "Cuando hay patrulleros protestando y manifestándose, es que faltan patrulleros velando por la seguridad de las familias".

Sobre la postura de los distintos referentes políticos respecto de este conflicto, consideró: "Quiero rescatar que una gran parte del arco político se expresó a favor de la democracia. De los que callaron, no voy a opinar".