Horacio Rodríguez Larreta contó por qué le clavó el visto al Presidente

10 de septiembre de 2020 • 20:51

Horacio Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa junto al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, en la que le respondió a la Nación, un día después de que Alberto Fernández anunciara que redireccionará fondos de la ciudad para otorgárselos a la provincia conducida por Axel Kicillof.

Además, contó cómo se enteró de la medida: "El Presidente me mandó un mensaje 19.29 y la conferencia fue 19.30, no lo contesté". Larreta se mostró enojado por esta maniobra, por ese motivo, le clavó el visto. El jefe de gobierno porteño aclaró que no conversó ni con el Presidente ni con Kicillof: "Nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia", cuestionó.

El jefe de gobierno porteño sostuvo que esta decisión es "inconstitucional" por lo que que llevará una demanda a la Justicia para dejar sin efecto el decreto presidencial. "Vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender los derechos de la Ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral y menos de un día para el otro".

Pese a esto, Larreta aclaró que seguirá trabajando junto a ellos. "Dejé las diferencias políticas de lado para trabajar codo a codo con el Presidente y el Gobernador", destacó. Y, más tarde, añadió: "Nosotros vamos a seguir coordinando lo que tengamos que coordinar con la Nación y la Provincia que es lo que la gente necesita y lo que yo creo".