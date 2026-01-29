Cuatro de cada diez argentinos no identifican a ningún dirigente como el principal opositor a Javier Milei

Una encuesta reflejó que para casi cuatro de cada diez argentinos (39%) no hay en la actualidad ningún dirigente consolidado como el principal opositor al presidente Javier Milei. Más abajo en la consideración de los consultados aparecieron Cristina Kirchner (25%), Axel Kicillof (21%), Sergio Massa (9%) y Myriam Bregman (1%).

La segunda encuesta Termómetro Ciudadano de Opinaia para enero concluyó además con un aumento en la imagen positiva de Milei. El Presidente mejoró dos puntos respecto de la medición anterior y alcanzó un 53%, manteniéndose como el político con mejor imagen del país.

En cuanto a otros dirigentes de las principales fuerzas, a Milei le sigue el expresidente Mauricio Macri con un 31% de imagen positiva. En tercer lugar aparece Cristina Kirchner con un 30% y en cuarto puesto el gobernador Kicillof con un 28%.

La evolución de la imagen positiva de los principales dirigentes políticos, según la encuesta de Opinaia Gentileza Opinaia

La encuestadora afirma que, hasta el momento, no hay “figuras emergentes que logren revertir los altos niveles de rechazo político”.

Ante la consulta de quién es el líder de la oposición a Milei, la respuesta mayoritaria por parte de los encuestados es “por ahora nadie”, con un 39%. Segunda está Cristina Kirchner con un 25%, detrás la sigue Kicillof con un 21% y Sergio Massa cuarto, con un 9%.

Los principales líderes de la oposición, según la encuesta de opinión pública de Opinaia Gentileza Opinaia

El exministro de Economía es la única opción de las mencionadas anteriormente que tuvo un leve repunte desde la medición anterior: del 3% al 9%.

El ránking de los políticos con mejor imagen está ocupado por La Libertad Avanza. El podio está encabezado por Milei, lo completa la vicepresidenta Victoria Villarruel con un 45% y la senadora Patricia Bullrich con un 44%. Cuarto con un 40% está el jefe de Gabinete Manuel Adorni y quinto el ministro del Interior, Diego Santilli, con un 35%.

La imagen de varios dirigentes políticos, ubicada según su diferencial de imagen positiva y negativa. Gentileza Opinaia

Los tres políticos con peor imagen, según los encuestados, pertenecen a Fuerza Patria. El diputado nacional Máximo Kirchner lidera con un 72% de imagen negativa, seguido de cerca por Massa con un 71%. Tercera, con un 69% de percepción negativa, está Cristina Kirchner.

Entre preocupaciones y expectativas

“La pobreza y el desempleo encabezan el ranking de preocupaciones ciudadanas con 56% y 52% respectivamente”, detalla Opinaia. En tercer lugar está la corrupción con 44% y en cuarto puesto la inseguridad, con 43%. La inflación recuperó terreno y aumentó cuatro puntos respecto de la medición anterior, ubicándose quinta con el 42%.

Las principales preocupaciones del país, según los consultados de la encuesta Termómetro Ciudadano Gentileza Opinaia

Respecto a la perspectiva de la actualidad económica, “se mantiene un clima ambivalente entre malestar presente y esperanza futura”, consignan los encuestadores. Un 49% de los consultados evalúa la economía negativamente, pero las expectativas de mejora a futuro aumentaron 6 puntos desde la medición anterior de este mes, alcanzando el 46%.

Por primera vez desde marzo del año pasado, aquellos encuestados que consideran que la situación económica del país está mejor que hace un año superaron a los que piensan que está peor. Los que consignan estar mejor suman un 35%, peor un 32% e igual un 30%.

La evolución de la situación económica en relación a un año atrás, según la encuesta de Opinaia Gentileza Opinaia

En referencia a las atribuciones por parte de los consultados a la crisis económica actual, un 28% responsabiliza al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Luego está la administración de Milei con un 20% y la de Mauricio Macri con un 7%. Encabezando la lista con un 43% está la opción “a todos en general”.

A aquellos que seleccionaron esta última opción, se les repreguntó: “¿Y cuál de todos los gobiernos creés que es el mayor responsable?”. En primer lugar salió el del Frente de Todos con un 53%, seguido de la administración actual de La Libertad Avanza con el 27%. En tercer lugar, se ubicó el gobierno de Cambiemos, con un 18%. Esta última opción tuvo un repunte en el último mes.

Los principales responsables de la actual crisis económica, según la encuesta Termómetro Ciudadano Gentileza Opinaia

Se mantiene la polarización

El escenario electoral de cara l 2027 está “aún polarizado”, de acuerdo con la encuesta. La Libertad Avanza sostiene un techo de votos alto entre los que seguramente y probablemente lo votarían, sumando un 59% de los consultados. Los que nunca lo votarían alcanzan el 49%.

“El núcleo duro opositor persiste, pero no logra ampliar su base”, aseguran en Opinaia. Provincias Unidas tiene un techo de intención de voto del 38%, mientras que Fuerza Patria la sigue tercera con un 35%.

La identificación de fuerzas políticas por parte del electorado de cara al 2027, según una encuesta de Opinaia Gentileza Opinaia

De cara a un posible balotaje, un 52% de los consultados votaría a La Libertad Avanza y un 29% a Fuerza Patria. Los indecisos llegan al 20%.

La encuesta de Opinaia se realizó de manera online entre el 15 y el 19 de enero y su muestra se compone de 1.000 casos representativos del público en general. Su confiabilidad es del 95% y su margen de error es de 3 puntos porcentuales.