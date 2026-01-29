Cuatro de cada diez argentinos no identifican a ningún dirigente como el principal opositor a Javier Milei
Así lo refleja una encuesta de la consultora Opinaia; debajo aparecen Cristina Kirchner, Kicillof, Massa y Bregman; el Presidente tiene una imagen positiva del 53%
Una encuesta reflejó que para casi cuatro de cada diez argentinos (39%) no hay en la actualidad ningún dirigente consolidado como el principal opositor al presidente Javier Milei. Más abajo en la consideración de los consultados aparecieron Cristina Kirchner (25%), Axel Kicillof (21%), Sergio Massa (9%) y Myriam Bregman (1%).
La segunda encuesta Termómetro Ciudadano de Opinaia para enero concluyó además con un aumento en la imagen positiva de Milei. El Presidente mejoró dos puntos respecto de la medición anterior y alcanzó un 53%, manteniéndose como el político con mejor imagen del país.
En cuanto a otros dirigentes de las principales fuerzas, a Milei le sigue el expresidente Mauricio Macri con un 31% de imagen positiva. En tercer lugar aparece Cristina Kirchner con un 30% y en cuarto puesto el gobernador Kicillof con un 28%.
La encuestadora afirma que, hasta el momento, no hay “figuras emergentes que logren revertir los altos niveles de rechazo político”.
Ante la consulta de quién es el líder de la oposición a Milei, la respuesta mayoritaria por parte de los encuestados es “por ahora nadie”, con un 39%. Segunda está Cristina Kirchner con un 25%, detrás la sigue Kicillof con un 21% y Sergio Massa cuarto, con un 9%.
El exministro de Economía es la única opción de las mencionadas anteriormente que tuvo un leve repunte desde la medición anterior: del 3% al 9%.
El ránking de los políticos con mejor imagen está ocupado por La Libertad Avanza. El podio está encabezado por Milei, lo completa la vicepresidenta Victoria Villarruel con un 45% y la senadora Patricia Bullrich con un 44%. Cuarto con un 40% está el jefe de Gabinete Manuel Adorni y quinto el ministro del Interior, Diego Santilli, con un 35%.
Los tres políticos con peor imagen, según los encuestados, pertenecen a Fuerza Patria. El diputado nacional Máximo Kirchner lidera con un 72% de imagen negativa, seguido de cerca por Massa con un 71%. Tercera, con un 69% de percepción negativa, está Cristina Kirchner.
Entre preocupaciones y expectativas
“La pobreza y el desempleo encabezan el ranking de preocupaciones ciudadanas con 56% y 52% respectivamente”, detalla Opinaia. En tercer lugar está la corrupción con 44% y en cuarto puesto la inseguridad, con 43%. La inflación recuperó terreno y aumentó cuatro puntos respecto de la medición anterior, ubicándose quinta con el 42%.
Respecto a la perspectiva de la actualidad económica, “se mantiene un clima ambivalente entre malestar presente y esperanza futura”, consignan los encuestadores. Un 49% de los consultados evalúa la economía negativamente, pero las expectativas de mejora a futuro aumentaron 6 puntos desde la medición anterior de este mes, alcanzando el 46%.
Por primera vez desde marzo del año pasado, aquellos encuestados que consideran que la situación económica del país está mejor que hace un año superaron a los que piensan que está peor. Los que consignan estar mejor suman un 35%, peor un 32% e igual un 30%.
En referencia a las atribuciones por parte de los consultados a la crisis económica actual, un 28% responsabiliza al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Luego está la administración de Milei con un 20% y la de Mauricio Macri con un 7%. Encabezando la lista con un 43% está la opción “a todos en general”.
A aquellos que seleccionaron esta última opción, se les repreguntó: “¿Y cuál de todos los gobiernos creés que es el mayor responsable?”. En primer lugar salió el del Frente de Todos con un 53%, seguido de la administración actual de La Libertad Avanza con el 27%. En tercer lugar, se ubicó el gobierno de Cambiemos, con un 18%. Esta última opción tuvo un repunte en el último mes.
Se mantiene la polarización
El escenario electoral de cara l 2027 está “aún polarizado”, de acuerdo con la encuesta. La Libertad Avanza sostiene un techo de votos alto entre los que seguramente y probablemente lo votarían, sumando un 59% de los consultados. Los que nunca lo votarían alcanzan el 49%.
“El núcleo duro opositor persiste, pero no logra ampliar su base”, aseguran en Opinaia. Provincias Unidas tiene un techo de intención de voto del 38%, mientras que Fuerza Patria la sigue tercera con un 35%.
De cara a un posible balotaje, un 52% de los consultados votaría a La Libertad Avanza y un 29% a Fuerza Patria. Los indecisos llegan al 20%.
La encuesta de Opinaia se realizó de manera online entre el 15 y el 19 de enero y su muestra se compone de 1.000 casos representativos del público en general. Su confiabilidad es del 95% y su margen de error es de 3 puntos porcentuales.
