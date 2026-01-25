La reforma laboral logra un respaldo mayoritario en la opinión pública

Seis de cada diez argentinos apoyan la reforma laboral, punta de lanza de los cambios que impulsa el presidente Javier Milei en la segunda mitad de su mandato. Así lo revela la encuesta más reciente: según Casa Tres, el 63% de los consultados la considera necesaria.

El apoyo a la iniciativa varía, en buena medida, en función de las identidades partidarias, según se desprende del estudio. Los libertarios la respaldan en un 92%; los votantes de Pro, en un 74%, y los radicales, en un 62%. En la oposición más dura, las cifras caen abruptamente: los votantes del PJ la defienden en un 27%; los de izquierda, en un 25%; y los kirchneristas, en un 22%. Los datos de Casa Tres fueron recolectados a principios de enero.

En línea con estas cifras, el informe de DC Consultores revela que la reforma laboral es “muy urgente” para el 61,4% de los encuestados y otro 10,5% considera que es “urgente”. El porcentaje restante se distribuye entre quienes evalúan que no es “nada urgente” y que se perderán derechos (21%) y los que opinan que es “poco urgente” (7%).

En paralelo, el 59,1% entiende que los sindicatos no son importantes en la vida laboral. Además, el 80,6% opina que son un negocio y no representan a los trabajadores. El relevamiento se realizó entre el 6 y el 8 de diciembre, los días previos a la presentación oficial del proyecto.

En contraste con estos estudios, en el informe de la consultora Management & Fit predomina el rechazo a la reforma laboral: el 52% de los encuestados se muestra en contra, mientras un 43,7% la apoya. Según Lara Goyburu, directora ejecutiva de la consultora, la tendencia negativa se explica por un choque entre el discurso de la modernización y el miedo a perder derechos.

Las reformas tributaria y penal cuentan con mayor consenso, según se desprende de la encuesta. La modificación en el esquema impositivo presenta un acuerdo del 47,5%, mientras la visión negativa alcanza el 41,5%. Los cambios en el Código Penal son los que detentan mayor beneplácito: el respaldo trepa hasta 72,1% y la oposición alcanza apenas 23,2%.

Según los datos de la consultora, el 35,1% de los encuestados considera que los gobernadores no deberían apoyar las reformas. Por su parte, el 34,7% opina que los mandatarios deberían brindar un apoyo parcial y priorizar los intereses provinciales, y el 27,2% juzga correcto que apoyen totalmente los proyectos. El estudio fue realizado durante la primera quincena de diciembre.

Un informe especial realizado en noviembre por Opina Argentina muestra que prima el apoyo a la reforma laboral: un 49% a favor y un 45% en contra de la iniciativa, que aún no había sido enviada al Congreso. “En la sociedad hay un consenso importante”, sostuvo Andrés Gilio, director de la consultora. Y agregó: “No es tanto un apoyo explícito al proyecto de ley en sí sino a una orientación en general de cómo se organiza económica y socialmente la Argentina”.

El estudio midió el acuerdo con distintos ejes de la reforma. El 60% se muestra en contra de la ampliación de la jornada laboral y solo el 23% se expresa a favor. Este ítem divide aguas incluso entre los votantes de Javier Milei: el 30% se opone y el 41% lo respalda. Por otra parte, el 49% rechaza una limitación de las indemnizaciones por despido, mientras el 41% la apoya.

“Hay una clara tendencia a favor de la reforma laboral en lo que se refiere a limitar el rol de los sindicatos en la negociación salarial”, detalló Gilio. La propuesta de que prevalezcan los convenios por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad cosecha un 54% de apoyo frente a un 42% de rechazo.

Por último, una encuesta de noviembre de Escenarios también se inclina por el apoyo a la modernización laboral: un 46,1% a favor y un 43,8% en contra. Sin embargo, Federico Zapata, director de la consultora, advirtió que los datos de noviembre están muy influenciados por el amplio triunfo electoral del oficialismo que brindó una “tarjeta blanca” para que el Gobierno avance con las reformas, explicó. Al igual que en Management & Fit, las reformas tributaria y penal presentan un mayor respaldo según el informe.