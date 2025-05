Cuidado: llegó la Inteligencia Artificial para manipular a los votantes

Lo más grave que sucedió durante la jornada electoral en la ciudad de Buenos Aires no fue lo que Mauricio Macri catalogó de “fraude digital” -los videos truchos en los que tanto él como Silvia Lospennato afirmaban que se retiraban de la competencia para favorecer al candidato libertario Manuel Adorni-, sino la plena convalidación que le fueron dando desde el presidente de la Nación, Javier Milei, hasta varios de sus más estrechos colaboradores a esas piezas envenenadas destinadas a confundir especialmente a los votantes de Pro.

La Inteligencia Artificial es un novedoso dispositivo virtual que viene haciendo una notable curva ascendente de aprendizaje en la medida que más la usamos. Es una alumna muy aplicada que agiganta su experiencia día a día perfeccionándose con avances prodigiosos. Uno de ellos, sin duda, se da en el campo audiovisual ya que, cada vez con más destreza, puede manipular a gusto imágenes y sonidos.

Apelando a ella, traviesas manos libertarias consiguieron realizar sendos videos muy convincentes, en los que se veía a los mencionados referentes de Pro resignar competir para robustecer la candidatura del vocero presidencial. En ninguna parte, ni en los textos que acompañan esos videos, se aclara que se trata de una broma para consumo irónico, de las tantas que pululan en las redes sociales. Por el contrario, aparte de no contar con el menor guiño de humor, se ven verosímiles. Los argumentos que se pusieron falsamente en bocas de Macri y Lospennato hasta podían resultar razonables ante la posibilidad tan anunciada por los encuestadores de que Leandro Santoro podía llegar a ser el candidato más votado, cosa que finalmente no sucedió, al quedar segundo tras la lista encabezada por Adorni.

Cuentas libertarias reproducen fake news y un video falso de Mauricio Macri a horas de la elección

Días antes había circulado un video más precario, también con Macri como protagonista, que tomaba sus dichos reales pronunciados ante la segunda vuelta presidencial en 2023 llamando a votar por Milei, pero reciclados ahora con videographs falsos para hacer pasar que también en esta circunstancia se inclinaba por votar a La Libertad Avanza y cancelaba la participación de Lospennato y demás integrantes de su lista.

Horas más tarde llegaban las versiones perfeccionadas para engañar a cualquier internauta, que en la rápida navegación por la web no detectaría sutiles detalles en los movimientos y en la velocidad de las voces.

Tanto Macri como Lospennato salieron muy rápido a denunciar las falsificaciones de ellos mismos que se viralizaban en las redes mientras los porteños votaban. El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires y el fiscal Maximiliano Vence ordenaron retirar dichas publicaciones de la red social X ante la evidencia de que se cometió el delito de “suplantación de identidad digital”.

El festejo del triunfo electoral en el bunker de La Libertad Avanza Soledad Aznarez

Se suponía que sus autores y los cómplices que las difundían se iban a esconder sin exponerse a las condenas reprobatorias que empezaron a sucederse entre otros competidores de Pro, como Horacio Rodríguez Larreta y hasta Leandro Santoro.

Pero no: prefirieron dejar todas sus huellas estampadas, tal como demostró una investigación de Hugo Alconada Mon en LA NACION, que reveló que Franco Buoniconto, dueño de la cuenta “El Buni”, fue uno de los primeros impulsores de la pieza trucha en las redes. Luego se sumó, entre otros, el mentado Gordo Dan, antes de abrazarse en la noche del domingo muy sonriente con Santiago Caputo en el búnker de LLA. Registros oficiales lo muestran a Buoniconto ingresando en la Casa Rosada el 17 de septiembre de 2024, autorizado justamente por Caputo. Después de “El Buni”, otros connotados influencers libertarios también hicieron circular el video. Nicolás Márquez, uno de los autores del libro Milei, la revolución que no vieron venir, subió un mensaje emocionado por la “decisión [lo escribió con falta ortográfica] patriótica” de Macri, a sabiendas de que se trataba de una mentira.

Aval oficial con ironía

No hubo de parte del oficialismo nacional una repulsa de esa metodología fuera de toda ética y que violenta las más elementales reglas del juego, sino que, por el contrario, avaló con ironías ese oprobioso modus operandi, sin aplicarse demasiado a decir que no tenían nada que ver con esa execrable operación. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a ponderar al anónimo autor como “ingenioso”; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que le pareció “bastante gracioso” y que había que interpretarlo “como un chiste”, en tanto que el triunfante Adorni aconsejó “no hacer tanto escándalo”. Guillermo Francos se despegó (entre risas).

La frutilla del postre corrió, en dos ocasiones, por parte del mismísimo presidente Javier Milei: el domingo, cuando fue a votar, calificó al fundador de Pro de “llorón” y de ser de “puro cristal”, y este lunes opinó que el tema era “gracioso”, que “está claro que es una broma” y que Macri no entiende “la lógica del humor de las redes”.

¿La Inteligencia Artificial es un nuevo jugador de la política que llegó para quedarse? En tiempos de las guerras mundiales era usual que los bandos intoxicaran las redes de comunicación con noticias falsas para confundir al enemigo, pero ¿es licito hacerlo en tiempos de paz y en democracia? Peor aún: en plena veda electoral y a horas de una elección. Esto no lo habíamos visto nunca en 40 años de democracia.

Parecería que sí: en las últimas elecciones en los Estados Unidos también se apeló a este tipo de recursos. ¿Qué nos espera para los comicios legislativos nacionales de octubre si el Gobierno celebra tan jocosamente ardides audiovisuales destinados a confundir a los votantes?

En 1984, la novela distópica de George Orwell, un régimen despótico desde el Ministerio de la Verdad manipula, destruye y reescribe constantemente los documentos públicos para hacerlos coincidir con la voz del “Gran Hermano”, el ente que gobierna y tiraniza a los pobladores. En la segunda emisión de la séptima temporada de Black Mirror, la serie también distópica que se puede ver por Netflix, la protagonista tiene la capacidad de alterar la realidad. En su mansión aloja una sofisticada tecnología, con múltiples ordenadores cuánticos capaces de cambiar lo que sucede tantas veces como lo disponga su dueña.

Pero en nuestro mundo real, el dicho “ver para creer” también empieza a quedar obsoleto. Ya no es suficiente. De ahora en más, no solo los periodistas deberemos rechequear los datos en distintas fuentes. El ciudadano de a pie también tendrá que estar más atento, perspicaz y desconfiado para no caer tan fácilmente en las redes de la mentira que, como viene la mano, al parecer se multiplicarán.