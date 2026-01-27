Cúneo Libarona dio detalles del proyecto de ley Penal Juvenil y dijo que tiene el apoyo de la Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, brindó definiciones sobre el proyecto de ley de Penal Juvenil que el Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el lunes 2 y el viernes 27 de febrero. La iniciativa contempla la baja de la edad de imputabilidad y, según el funcionario, responde a un cambio profundo en el contexto social desde la sanción de la normativa vigente.

“La edad de 16 años se fijó en 1980. Es una ley que no dice nada. El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores”, sostuvo.

En ese sentido, Cúneo Libarona afirmó que el proyecto busca alinearse con los sistemas penales de otros países. “En Inglaterra la edad es bajísima, en todos los países es más baja. Nosotros nos tenemos que aggiornar a la realidad en la que vivimos”, remarcó.

“Al ser inimputables se cree que no comprenden la criminalidad del acto... Hay que prevenir, ¿pero qué haces cuando ya cometieron el delito?”, cuestionó en diálogo con radio Rivadavia.

El ministro explicó que, de aprobarse la iniciativa, se creará un sistema penal específico para menores de 13 años. “Habrá una figura de supervisor: tienen que tener una persona a cargo que avisa a la familia y hace un seguimiento hasta comprobar que esté en buen estado”, detalló.

“No se trata de una cárcel común, de régimen de mayores. [Los condenados] van a estar sometidos a un tratamiento educativo obligatorio, en el que aprenden un oficio y deportes. Hay que educar y resocializar, es tratar de darles otra oportunidad. Tienen que reinsertarse en la sociedad”, enfatizó.

Cúneo Libarona dijo que el Gobierno prevé construir estos espacios en terrenos ya disponibles en los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz. “Van a estar aislados de los mayores, en lugares en donde se puedan desarrollar bloques según su connotación social, su nivel de violencia y su delito. Eso se puede hacer, no tiene altos costos”, aseguró.

Además, afirmó contar con el respaldo de operadores judiciales especializados. “Me reuní con jueces y fiscales de menores y todos me apoyan“, aseguró y adelantó: ”Dicen que tiene que haber un cambio, el régimen actual es injusto para la víctima porque lo dejás en la calle. Tiene que haber una solución: no estamos en 1980, hay un mundo distinto. Hay mucha criminalidad, mucha impunidad. No se puede tolerar. Está muy revisada la ley. Podemos discutir 13 o 14 años, pero importa el sistema y la resocialización al menor".

Por último, el ministro se refirió a versiones sobre una eventual salida del gabinete y aseguró que continuará al frente del Ministerio de Justicia por pedido del presidente Javier Milei. “Pensé que había cumplido mi ciclo, pero Javier y otros funcionarios me pidieron que me quedara”, reveló y marcó: “Voy a cumplir mi ciclo de la forma más responsable hasta el último día. Estoy agotado, pero trabajando, y voy a hacer el mayor esfuerzo hasta que Javier lo decida y el tiempo que sea necesario”.