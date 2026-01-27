El Gobierno oficializó la inclusión del debate por la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno oficializó la incorporación del debate para bajar la edad de imputabilidad al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. La decisión quedó formalizada mediante un decreto presidencial que amplía la agenda legislativa definida días atrás y habilita el tratamiento de los proyectos de ley vinculados al régimen penal juvenil.

La medida fue establecida a través del Decreto 53/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. El texto lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La ampliación del temario se suma a la convocatoria a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo había oficializado el 19 de enero, mediante el Decreto 24/2026, que fijó el funcionamiento del Congreso fuera del período ordinario. En esa oportunidad, el Gobierno había delimitado una agenda concentrada en cuatro ejes: la reforma laboral, modificaciones a la ley de glaciares, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la consideración de un acuerdo para la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador.

La decisión de incluir este tema ya había sido anticipada este lunes tras una reunión de la mesa política del Gobierno. Luego de ese encuentro, mediante una publicación en X, el jefe de Gabinete había anunciado que el Ejecutivo avanzaría con la incorporación de la “Ley Penal Juvenil” al temario legislativo, tal como informó LA NACION.

En la Argentina, la edad de imputabilidad penal es de 16 años y la gestión libertaria apunta a bajarla a 13. Así se lo confirmaron a LA NACION dos fuentes oficiales con acceso a lo conversado sobre el tema. En Casa Rosada también señalaron que la iniciativa se apoya en antecedentes de países de la región, como Brasil y Uruguay, donde la imputabilidad penal comienza a los 12 y 13 años, respectivamente.

En cuestión de tiempos, según fuentes consultadas por LA NACION, la reforma laboral comenzará a ser tratada en el Senado, mientras que en paralelo, en Diputados, se tratará el acuerdo Mercosur-UE. Y que recién una vez que ambos proyectos cambien de Cámara, es que se comenzaría la discusión por la baja de la edad de imputabilidad. Todo indica que el proyecto de Ley Penal Juvenil ingresaría por la Cámara de Diputados, deslizaron fuentes del oficialismo.

La base del proyecto sería una iniciativa que ya cuenta con dictamen de comisión del año pasado, aunque con la intención de ampliar consensos con otros espacios políticos que presentaron propuestas similares. En el oficialismo sostienen que la incorporación de este debate no interferirá con la negociación parlamentaria de la reforma laboral, principal objetivo legislativo del Gobierno para febrero.