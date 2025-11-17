Declaró uno de los responsables financieros del partido por el que Espert fue candidato en 2019 y mencionó gastos no declarados

Uno de los responsables financieros del partido que llevó a José Luis Espert como candidato en 2019 declaró la semana pasada ante la Justicia electoral y dijo que el excandidato a diputado del oficialismo afrontó algunos de los pagos no declarados durante aquella campaña.

Se trata de José Bonacci, el “primer responsable económico” de Unite, el partido que fue sancionado por la Justicia electoral en 2023 por la jueza María Servini luego de que se detectaran irregularidades en las presentaciones correspondientes a las PASO y las elecciones generales de 2019, como la falta de documentación que respaldara algunos movimientos de las cuentas bancarias de la fuerza.

Jose Luis Espert está recluido en su casa de Beccar desde que renunció a su banca de diputado y a su candidatura por sus nexos con Fred Machado Ricardo Pristupluk

En su declaración, según pudo reconstruir LA NACION, Bonacci sostuvo que Espert y, quien lo secundó en la fórmula, Luis Rosales, se habrían hecho cargo de una serie de gastos no declarados en materia de publicidad digital y cartelería. Bonacci también cargó contra Antonio Montenegro, el tesorero del partido, que no declaró contar con ningún aporte privado

La fórmula del sector en 2019: Espert-Luis Rosales

Por las irregularidades detectadas, el partido está siendo investigado en la Justicia Electoral y, antes que Bonacci, ya habían declarado el propio Montenegro y su hija Lucía, legisladora porteña de La Libertad Avanza, también responsable financiera del partido.

En este expediente, que se abrió tras la sanción de Servini, Espert está excluido por no tener responsabilidades financieras al interior de la fuerza de la que fue candidato.

En cambio, sí está bajo el radar de la Justicia en la causa penal que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se revisan, entre otras cuestiones, los viajes que realizó mientras fue candidato en aviones que pertenecerían a Fred Machado, el hombre que irá a juicio oral en los Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y estafa.

Pese a ser de distinta naturaleza, las causas guardan tal cercanía que el fiscal electoral Ramiro González pedirá analizar la que tramita en lo Martínez de Giorgi para ver si de allí surgen otros elementos que le sean de utilidad antes de avanzar hacia un eventual juicio.

En ese otro expediente, declararon pilotos y ejecutivos de empresas de aviación y se constató que Espert viajó al menos 35 veces en aviones de Machado.

Allí, el diputado en uso de licencia pidió sin éxito ser sobreseído. Más recientemente, solicitó que el caso se unificara con la tercera de las causas que se remonta a su campaña electoral de 2019. Es la que tramita en San Isidro, en el juzgado de Lino Mirabelli, donde se revisa específicamente el pago de 200 mil dólares que Espert recibió por parte de Fred Machado, en enero de 2020, tal como denunció el dirigente social Juan Grabois y confirmó LA NACION.

A fines de octubre la Cámara Federal avaló la decisión del juez Martínez de Giorgi de mantener cada causa por separado. “Debe considerarse que una decisión prematura en este sentido podría repercutir negativamente en el curso de ambos procesos, sin perjuicio de que, con el avance de la investigación, surjan elementos que ameriten el replanteo”, dice la resolución del juez Mariano Llorens.

Espert presentó un recurso de Casación para revertir esa decisión.

En la causa interviene la fiscal Alejandra Mángano, pero el juez no delegó la investigación.

En el juzgado de Mirabelli en San Isidro, en tanto, en las últimas semanas se avanzaron con distintas medidas, entre ellas un allanamiento en un estudio contable de Pergamino, vinculado a Espert, que pertenece a Fernando Escobar.

También se realizaron pedidos de informes a distintos organismos y se libraron exhortos internacionales, según fuentes con acceso a la causa, que estuvo bajo secreto de sumario hasta la semana pasada.