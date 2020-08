El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán, defendieron las medidas de aislamiento Fuente: LA NACION

LA PLATA.- En un nuevo capítulo de la serie de comparaciones internacionales que desafían la paz diplomática, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, le apuntó hoy a la estrategia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra el coronavirus y dijo: "Si nosotros siguiéramos la doctrina Bolsonaro, tendríamos de 25.000 a 30.000 muertos".

Gollán brindó una conferencia de prensa junto con el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en la que informó que los fallecidos, en toda la provincia, son 1985, y ambos defendieron las medidas de restricción. Gollán aseguró que se observa un aumento de días para la duplicación de los casos (hoy es entre 20 y 21 días en el AMBA).

"La tasa de mortalidad en el mundo es un dato sucio. Hay países que hicieron muy pocas confirmaciones por PCR. No sabemos cuánta gente se enfermó. Puede tener su sesgos. De todas maneras se las presentamos: es bastante más baja que en otros países, en Argentina es de 1,86% y en la provincia, de 1,65%", declaró.

El viernes pasado, la embajada de España desmintió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que durante el anuncio de la nueva extensión de las medidas de aislamiento había afirmado que en Barcelona rige una "cuarentena estricta". Sin nombrar a Kicillof, la embajada difundió un comunicado en el que aclaró que ninguna parte del territorio de España está en cuarentena.

Gollán dijo hoy que "lo que sucedió en la Capital, se corre al primer cordón, al segundo y al tercero" de la provincia de Buenos Aires. "En el primer cordón hay 1050 casos cada cien mil habitantes. En el segundo cordón, 822, y en el tercer cordón, 522 casos", detalló. Informó que se registraron 16.640 casos en los casi 1500 asentamientos de la provincia, lo que representa el 16,25% del total de los 121.963 contagios en este territorio.

"Estamos todavía en riesgo de seguir contangiándonos en forma riesgosa", dijo Gollán.

En el mismo sentido, Bianco afirmó: "Estamos en el peor momento de la pandemia en la provincia. Por favor: de la casa al trabajo y del trabajo al hogar".

El jefe de gabinete afirmó que "las fuerzas policiales no están para perseguir gente que se junta de manera irresponsable, aunque lo están intentando hacer", y detalló que cuatro municipios retrocedieron de fase tras encuentros sociales clandestinos la última semana: General Madariaga, Pila, Ramallo y Pinamar.

"Hay irresponsabilidad. Hastío. cansancio. Yo también estoy cansado, pero hay personas que se compartan de manera irresponsable", dijo. "Hay irresponsables que ponen en riesgo su propia vida: la de vecinos y amigos."

Camas de terapia intensiva

Las camas de terapia intensiva están ocupadas al 65 por ciento en el AMBA, según informaron las autoridades. "Van aumentando la cantidad total de camas ocupadas de terapia y en ese universo las que están ocupadas por Covid", dijo Gollán. "Tenemos que trabajar sobre un universo que cada vez se hace más desconocido", afirmó.

El subsecretario de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó el incremento continuo de pacientes. "Es necesario respetar todas las indicaciones porque cada vez se ocupan más camas de terapia y cada vez son más las personas que se enferman gravemente", dijo.

"Las actividades que no sean indispensables desde un punto colectivo no deberían abrirse en este momento: no hemos llegado aún al descenso", afirmó.

Bianco recordó que la provincia está en una cuarentena intermitente. "Estamos monitoreando los indicadores por si hay que tomar alguna medida en el medio del período que estamos prorrogando por 15 días. La novedades es que se han prohibido las reuniones sociales de todo tipo. En domicilios o fuera de los domicilios. Cuando uno hace repaso, los cambios de fase- sobre todo del interior- surgieron con reuniones sociales de distinta índole", informó.

"Es tremendamente necesario que todos tengamos en nuestra conciencia cuidarnos", dijo. Puso como ejemplo las fiestas clandestinas en Villa Elisa.

En la provincia de Buenos Aires hoy hay 37 distritos en fase 3. Otros 46 en fase 4. Y 52 distritos en fase 5.

Cambiaron de fase los municipios de General Madariaga, que pasó de 5 a 4, tras una aventura clandestina de vecinos que participaron de una reunión social.

Lo mismo en Pila, que retrocedió de fase 5 a fase 4. El brote se originó con un vecino que se fue a pescar con amigos del conurbano.

También Ramallo y Pinamar pasaron de la fase 5 a la 4.

En forma paralela se registraron mejoras en los municipios de Roque Pérez, que volvió a fase 4, y en Mar Chiquita, que volvió a fase 5.

"No es que queremos mantener cerrado -dijo Gollán-. Al contrario. Así va a estar el mundo hasta que haya vacuna. No solo la provincia."

Mañana, los ministros rendirán cuentas en la Legislatura sobre el desarrollo de la pandemia. Bianco anticipó que le pedirá a la oposición "explicaciones" por no aprobar, en medio de la pandemia, un nuevo endeudamiento por 500 millones de dólares.