De Andreis habló tras las críticas de Milei a Macri: “Difícilmente estaría en pie sin la banca de Pro”

El diputado de Pro y alfil de Mauricio Macri, Fernando De Andreis, se refirió este martes a las duras críticas que pronunció el presidente Javier Milei al expresidente por la deuda en pesos en 2019 y respondió: “El Gobierno difícilmente estaría en pie sin la banca de Pro en la Cámara de Diputados”. En paralelo, negó que el partido amarillo, un importante aliado de la administración libertaria, haya “volteado” al ahora exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

“No sabés lo que hubiésemos dado por tener un partido aliado con el comportamiento que está teniendo Pro. Hoy no hay ley que salga sin los votos de Pro. Este Gobierno difícilmente estaría en pie si no hubiese sido por la banca de Pro en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores”, insistió De Andreis en diálogo con radio Mitre.

Manuel Adorni renunció a su cargo el sábado (Foto: Instagram @madorni)

Y siguió: “La Argentina tiene una oportunidad enorme, pero hace falta blindar el cambio. Para que ese cambio se blinde, insisto, la política tiene que dar señales claras de unidad y dejar para el año que viene, eventualmente, una competencia electoral”.

Respecto a la entrevista que brindó Milei en Neura, cuando acusó a Macri de haber “estafado a los argentinos” con el reperfilamiento de la deuda en pesos dispuesto en agosto de 2019, una medida que implicó la postergación de los vencimientos de títulos públicos de corto plazo, De Andreis respondió poniendo paños fríos. “Creo que este es un momento para estar tranquilos. Por supuesto que no comparto en lo más mínimo, además no es cierto, más allá de algunos errores que hayamos cometido”.

Fernando De Andreis y Mauricio Macri Archivo

Luego continuó: “Creo que es un momento para estar en sintonía con los que queremos ayudar. El Presidente sabe que acá tiene un grupo de gente que quiere que le vaya bien, que lo está acompañando. Entiendo el enojo, han sido meses duros. No es fácil estar ahí”.

En otro tramo de la entrevista, elogió la salida de Adorni del Gobierno el sábado. De hecho, la semana pasada el diputado sostuvo que no debía seguir en el Gobierno y deslizó la posibilidad de votar a favor de una moción de censura para removerlo si no renunciaba.

“Es una gran noticia. Estaba todo muy tensionado, todo trabado. Tres meses discutiendo temas menores. De las mentiras y las cuestiones personales de Adorni que nada tienen que ver con los problemas reales de los argentinos y eso era muy dañino para todos”, indicó el alfil de Macri.

Además, expresó: “Sería injusto decir que Pro lo termina volteando. Adorni se voltea solo, entiendo que además le mintió a todo el Gobierno. Pero bueno, a veces este tipo de situaciones generan enojos”.

En tanto, sobre la llegada de Diego Santilli, que surgió de Pro, como nuevo jefe de Gabinete, expresó: “Uno más de Pro. Lo celebramos. Diego habló con Mauricio el domingo. Es un histórico nuestro. Creemos que va a aportar una buena dosis de tranquilidad y de previsibilidad y ordenamiento”.

Qué dijo Milei

El lunes por la tarde, el mandatario emitió duras críticas a Macri, a pesar de que al inicio de su gestión elogiaba al presidente del partido amarillo por sus políticas.

Al referirse al reperfilamiento implementado durante la gestión de Macri, Milei sostuvo: “Se tomaron distintas medidas para confiscar activos. Por ejemplo, el propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Es una palabra educada para decir default. Es más, llamaron a un blanqueo... yo me acuerdo de decir que si lo hacían, iban a tener un problema porque, de no reelegir Macri, lo iban a venir a buscar. ¿Qué pasó al final? Volvieron los Kirchner y salieron a buscar a los que blanquearon".

Javier Milei, en Neura Captura

Consultado sobre el tono de sus críticas hacia el expresidente, Milei defendió sus afirmaciones y respondió: “Yo no estoy diciendo nada que... ¿El reperfilamiento existió o no existió? Bueno. ¿No es una estafa? Si vos le das plata a alguien y no te la devuelve, ¿cómo se llama?“.

No es la primera vez que el Presidente cuestiona esa decisión adoptada durante el gobierno de Macri. Ya lo había hecho el miércoles pasado, durante un discurso en la Fundación Faro. En esa oportunidad afirmó: “Macri tiene el récord, defaulteó la deuda en pesos. Lo llamaron reperfilamiento: se llama default”.

Javier Milei y Mauricio Macri Prensa Senado de la Nación

Milei también aseguró que su gestión dejó atrás los desequilibrios heredados y que comenzó una nueva etapa económica. “Acabamos de purgar todo el daño que se venía arrastrándose y ahora empezamos a caminar el sendero de grandeza. Eso es en lo que estamos trabajando. ¿Hubo un contratiempo en la segunda parte del año pasado? Sí. Eso se debe a que el statu quo se resiste. Incluye tanto políticos como periodistas”, expresó.