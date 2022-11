De Macri al hijo de Massa, los políticos y familiares que viajaron al Mundial de Qatar

escuchar

La crisis económica, los diferentes cepos cambiarios, las críticas al ”derecho a viajar” que patentó la fugaz exministra de Economía Silvina Batakis, pero sobre todo el temor a lograr una foto incómoda en la víspera al año electoral son por ahora los argumentos que surgen desde el Gobierno y las principales fuerzas desde la oposición para no esperar que el mundial de fútbol de Qatar se convierta en una vidriera política. Es más, quienes vayan, esperan pasar lo más de inadvertidos posible, aunque siempre hay excepciones, como el libertario Carlos Maslatón o un sindicalista ligado a Walter Correa que publicitaron su viaje a través de las redes sociales, o el juez federal de Mendoza que ganó un concurso con todo pago.

En su rol de titular de la Fundación FIFA, Mauricio Macri viajó el viernes pasado y ya está instalado en Doha. Seguirá de lejos la política doméstica, sumergido ahora otra vez en la gestión deportiva. El expresidente será uno de los pocos referentes de Juntos por el Cambio que estará presente en el torneo. Es que la mayoría de los presidenciables de la principal coalición opositora prefirieron permanecer en el país, debido a la compleja situación económica y social, y alentar a la selección argentina desde sus hogares. Temen pagar un costo electoral por su presencia en las tribunas. “Sería suicida ir en este contexto”, reconoció uno de los máximos referentes de Pro.

Se espera que Macri tenga un alto perfil en Qatar. Como presidente de la Fundación FIFA, un cargo ad honorem y dedicado a la promoción social del deporte, el cofundador de Cambiemos oficiará como anfitrión junto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de las delegaciones internacionales de políticos y empresarios que llegarán a Doha. Tras su polémico furcio sobre Alemania -dijo que era una “raza superior” y pidió perdón-, Macri ya se instaló en Doha y dijo que fue solo, sin ninguno de sus colaboradores más estrechos.

Macri fue designado presidente ejecutivo de la Fundación de la FIFA en enero de 2020. Ese cargo le permitió mantener exposición internacional -más allá de que brinda clases en Estados Unidos y asiste a conferencias- y viajar con frecuencia. Por su viaje a Qatar, Macri interrumpirá sus actividades políticas y bajará su exposición en la escena pública local. Después del Mundial, regresará a Buenos Aires. Luego, viajará a la Patagonia para las fiestas de fin de año.

Sin una orden expresa que lo prohíba, en el Gobierno admitieron que si algún funcionario viaja a Qatar sería un escándalo. “No hubo nada explícito, sentido común”, respondieron cerca de Alberto Fernández cuando se consulta si es que bajó un pedido formal del mandatario a sus funcionarios para que nadie viaje en medio de la grave crisis económica y social.

Ni siquiera irá el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, según confirmaron desde su entorno a LA NACION. Así, el perfil sobre el tema tiende a ser bajísimo, salvo excepciones como las que protagonizó el Inadi, a cargo de Victoria Donda, con el manual que salió desde allí con recomendaciones para Qatar.

El escándalo que generó el viaje del hijo de Sergio Massa sirvió como señal de alerta en el Gobierno. Tomás Massa, el hijo de 17 años del ministro de Economía, anunció la semana pasada que renunció a Mundo Selección, la plataforma digital ligada a la AFA que lo había contratado y llevado al mundial de fútbol. Dijo que no podía “emocionalmente seguir adelante” tras la polémica que desató su presencia en Qatar.

Tomás Massa, el hijo de Sergio Massa https://www.instagram.com/p/Ck9hBgGM_Cr/?utm_source=ig_web_copy_link

Por eso, más allá de que no haya una orden, en el Gobierno intentarán tomar distancia de otros episodios similares, que, según fuentes oficiales, “seguramente los habrá”. Uno de esos casos aislados es el diputado nacional Mario Leito (Frente de Todos-Tucumán), que viajó con ocho familiares.

Un importante referente kirchnerista de Mendoza mostró su rechazo al viaje que deciden efectuar dirigentes o familiares en otras jurisdicciones del país, como ocurrió con Leito o el hijo de Massa. “Es muy ‘escracho’ viajar a Qatar; tenés que tener mucho coraje para hacerlo, es muy caro, y quedás muy expuesto”, dijo el dirigente kirchnerista a LA NACION.

Mario Leito, diputado del Frente de Todos y presidente de Atlético Tucumán, viajó a Qatar junto a ocho familiares

En la Legislatura porteña afirmaron que son varios los diputados que viajarán a Qatar para seguir a la selección argentina de fútbol. Uno de ellos es Diego García Vilas, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, que agrupa a los aliados del alcalde Horacio Rodríguez Larreta. El legislador integra Confianza Pública, el partido que a nivel nacional encabeza la diputada Graciela Ocaña. García Vilas es futbolero y tiene antecedentes de viajes internacionales: estuvo en el estadio del Real Madrid en 2018 cuando River derrotó a Boca en la final de la Copa Libertadores de América.

A contramano de aquellos que prefieren el perfil bajo, el abogado Carlos Maslatón, exreferente de la Ucedé, hizo público en las redes sociales su viaje a la península que se recuesta sobre el Golfo Pérsico. Ocho mudas de ropa y ocho jabones para “41 bañadas a doble enjabonada”, dos pares de zapatillas, unas crocs y dos banderas. Con una pequeña valija roja y un bolso, el dirigente libertario que se enfrentó a Javier Milei ya partió rumbo a Qatar con la idea de romper dos récord guiness: ser la persona que más partidos ve en un solo día y en un mundial.

El día clave será el 23 de noviembre. Ese día el expuntero de La Libertad Avanza verá cuatro encuentros en un solo día: Marruecos vs. Croacia, a las 13; Alemania vs. Japón, a las 16; España vs. Costa Rica, a las 19, y Bélgica vs. Canadá, a las 22.

Confirmado, el 23/11 en Qatar asistiré a Marruecos-Croacia a las 1300, a Alemania-Japón a las 1600, a España-Costa Rica a las 1900 y a Bélgica-Canadá a las 2200. Será el Récord Guiness de mayor cantidad de partidos vistos en cancha en un dia en un Mundial FIFA desde 1930. pic.twitter.com/8XV6COA6g8 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 9, 2022

Maslatón repite que la clave es “la movilización”. Es por eso que el viernes, recién aterrizado, hizo un simulacro para medir distancias y hacer una ronda de reconocimiento por los estadios. Será posible, además, gracias a que en Qatar los ocho estadios están en un radio que apenas supera los 40 kilómetros. “Es logística pura”, insistió el abogado después de terminar el recorrido junto al chofer que contrató para su estadía en la sede de la Copa del Mundo.

Maslatón tiene entradas para ver 43 de los 64 partidos del Mundial. Las primeras entradas las compró en marzo directo a la FIFA, “sin intermediarios”, remarcó. Después consiguió más entradas hasta llegar a las 43 confirmadas que tiene hoy. Le faltan 13 para llegar a 56 que es, según sus cálculos, la mayor cantidad de partidos que podrá ver una sola persona en este mundial. Otro dato, que el dirigente libertario espera que sirva de cábala: el viernes viajó en el mismo vuelo de Ángel Correa y Thiago Almada, los últimos dos convocados para integrar el equipo que dirige Lionel Scaloni.

El juez que ganó un concurso en la TV

Un reconocido juez federal mendocino viajará a Qatar tras ganar un concurso televisivo. Se trata de Roberto Naciff, que se alzó con el sorteo de TyC Sports, denominado “Te lleva al Mundial”, el cual consistió en un viaje para él y un acompañante. El premio otorga pasajes y estadía gratis, además de tickets para el debut argentino frente a Arabia Saudita, el martes próximo, a las 7.

“Me inscribí porque mi hija, que es fanática de la selección, me dijo que lo hiciera, pero nunca pensé que podía llegar a ganar. Al principio no lo creía, no sabía si era cierto o no, pensé que podría ser una broma. Pero cuando llegué a mi casa, revisé la hora del sorteo y me di cuenta de que coincidía con la hora en la que me habían llamado, ahí entendí que era verdad”, expresó Naciff a la señal televisiva, y contó que viaja con su esposa. Por estos días, Naciff está en el centro de la escena por ser el único funcionario judicial que queda en carrera para integrar el tribunal que debe juzgar al poderoso juez mendocino Walter Bento, con quien tiene vínculo cercano.

Sindicalistas

Hace unos meses, cuando recién estaba en plena negociación la paritaria de los camioneros, Pablo Moyano dio puertas adentro del sindicato un gesto de austeridad que llamó la atención a más de uno. Avisó que romperá la costumbre familiar y esta vez no irá al mundial de fútbol. Teme un señalamiento de aquellos privilegiados que viajen a Qatar. Cuentan en su entorno que la decisión le pesó ya que habría proyectado encontrarse allí con su hijo Nicolás, que juega al fútbol profesional en España y que en sus redes sociales atesora fotos con Messi y otros jugadores del seleccionados gracias la luz verde del “tío Chiqui” [Tapia, el presidente de la AFA] que lo habilitó a circular por los pasillos de los hoteles.

El empresario Patricio Farcuh (arriba, segundo desde la izquierda) y Facundo Moyano (abajo a la derecha), en Sudáfrica 2010; en ese Mundial, como en Brasil 2014, también estuvo Pablo Moyano Archivo

Pablo Moyano viajó a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En ambos se lo vio en las tribunas rodeados de otros dirigentes camioneros, como Marcelo Aparicio, pero también de barras de Independiente como fue el caso de Roberto “Polaco” Petrov, que en Johannesburgo hasta se dio el gusto de compartir un safari con Facundo Moyano.

Hay un dirigente sindical que picó en punta y ya está en Qatar. Se trata de Martín Sambiase, delegado congresal del Sindicato de Curtidores y hombre de confianza de Walter Correa, ministro de Trabajo de Axel Kicillof y el jefe del gremio en uso de licencia. Sambiase está hoy a cargo de una cooperativa [El Saladero] que maneja el sindicato desde que la familia Yoma abandonó el negocio. Consultado por LA NACION, Sambiase admitió estar en Qatar, pero dijo que no es dirigente sindical. Sin embargo, en la página del Sindicato de Obreros Curtidores figura como el décimo delegado congresal ante la Federación, que las que reúne a todos los gremios del rubro y que también es liderada por Correa.

Martín Sambiase, dirigente del Sindicato de Curtidores, en el Mundial de Qatar

A las calles de Doha, según los enviados especiales de LA NACION, comenzaron a llegar en los últimos días los hinchas argentinos provenientes de nuestro país. Entre los aterrizados, no se logró divisar a ningún otro político. Todavía falta. La copa recién empieza.

LA NACION