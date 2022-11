Mundial Qatar 2022, en vivo: el banderazo de cientos de hinchas festejan en la previa del debut de Lionel Messi

escuchar

07.29 Maradona y las Malvinas: dos insignias que no podían faltar

Nadie se quería perder la celebración. Los medios internacionales llegaron con sus cámaras, quedaron impactados con el himno nacional argentino. El corazón del banderazo fueron los bombos con las estampas de las Malvinas y Maradona.

Banderazo de hinchas argentinos en el countdown clock de Doha Aníbal Greco - La Nación

A pocos metros de allí hasta Víctor Santa María, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, se sumó a los cánticos y al pedido unánime por ganar la tercera Copa del Mundo.

07.00 El “rebusque” argentino

También, lógicamente, se encuentra el “rebusque” con sello argentino. Como lo hace Mauro Pulia, que llegó dese Caballito después de pasar por París y Egipto, que se trajo al “Camello Messiano” y los que quieren sacarse una foto les cobra 5 dólares o euros. “A los turistas, a los argentinos no. A los españoles, ingleses o yanquis no les cuesta nada”, dice a LA NACIÓN y suelta una carcajada.

Rebusque argentino en Qatar. Ofrece el disfraz para vestirse de camello por cinco dólares.

06.50 Una fiesta teñida de celeste y blanco

La camaradería reinó en este banderazo para contagiar a Lionel Messi y compañía, pero resultó imposible que los fanáticos argentinos no dedicasen algunas canciones a Brasil y a Inglaterra. Sin embargo, no fue un problema, porque un grupo de ingleses observaron, no se inmutaron; incluso, cuando escucharon que cantaron por Maradona se sumaron sin dudar al recuerdo “del genio del fútbol mundial”.

La marca más clara de la locura de estos simpatizantes que viajaron más de 30 horas y soportaron combinaciones interminables para llegar hasta esta ciudad se traduce en grabados en la piel con la imagen de Maradona levantando la Copa del Mundo en el 86 o de Messi con la última conquista de América con la leyenda “Yo te vi ganarla”.

Banderas, bombos y tatuajes en el banderazo argentino en Qatar

06.21 Locura en el banderazo argentino a un día del partido con Arabia Saudita: casi 2000 hinchas y mucho color y ruido

Desde el mediodía local de Doha, alrededor de 2000 hinchas argentinos se juntaron en “El Reloj” que marcó la cuenta regresiva para el inicio del Mundial Qatar 2022. Frente a la zona de la bahía, en la avenida Corniche, banderas, bombos y camisetas se hacen sentir con fuerza. Allí, los hinchas llegados desde la Argentina y desde varias partes del mundo entonan los hits que se escucharán desde mañana en el estadio de Lusail, en el partido frente a Arabia Saudita.

La zona de la bahía de Doha está llena de camisetas de la argentina y el “El Reloj” está tapizado de banderas de distintas ciudades y provincias como de Córdoba, Neuquén, Lanús, Lomas, La Pampa, Rafaela y Villa Corina, entre otros.

La cita era a las 12, pero la puntualidad quedó al margen porque aquí las noches son interminables, ya que la zona el mercado de Souq Waqif recién baja su interruptor a las 3, entonces nadie se va a dormir temprano. Por eso, hasta 40 minutos después de la hora señalada, seguían entrando bombos y redoblantes pará multiplicar la celebración y pedir que el choque con Arabia Saudita sea con una victoria.

Banderazo argentino en Doha (21/11)

Así, uno de los puntos más distintivos de Qatar se vistió de celeste y blanco y resultó inevitable que hinchas de otros países se queden tomando imágenes con sus celulares de lo que ofrecían los argentinos a modo de fiesta. Y los fanáticos que no entendían demasiado lo que estaba pasando, despejaban sus dudas cuando escuchaban los apellidos Maradona y Messi. Ahí comprendían que la devoción es absoluta y que ellos podían sumarse a esa misa.

"Este martes tenemos que ganar", el canto argentino en Doha

