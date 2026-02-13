Debajo de la lista de unidad, el PJ bonaerense podría tener internas distritales entre axelistas y kirchneristas

LA PLATA.- La sorpresiva pipa de la paz que fumaron Axel Kicillof y Máximo Kirchner para armar la nueva conducción del PJ bonaerense se gestó como un acuerdo de cúpulas, pero en los distritos hay dirigentes que no tienen vocación de compartir una lista única.

A tal punto, que en unos 30 municipios podrían registrarse elecciones internas si antes del 21 de febrero la Junta Electoral del partido no da de baja algunas de las nóminas que se presentaron.

Kicillof asumirá como nuevo presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires el 15 de marzo, tras seis años de gobierno ajeno a la estructura orgánica de la fuerza. Iniciará, desde allí, una nueva etapa para proyectar su construcción nacional hacia 2027. Tras el acuerdo con Máximo, el gobernador buscará eludir la conflictividad y enfocarse en su armado federal.

Pero en muchos municipios no piensan lo mismo. De hecho, las batallas más duras podrían tener lugar en Moreno, Tigre, Morón, Lanús, San Miguel, General Rodríguez y Presidente Perón, en el Gran Buenos Aires, donde incluso algunos de los intendentes fueron desafiados por competidores internos. El Movimiento Derecho al Futuro (MdF) axelista, La Cámpora kirchnerista y sectores vinculados al Frente Renovador massista protagonizan algunos de los enfrentamientos.

Según pudo saber LA NACION de fuentes partidarias, en el interior del territorio bonaerense también habrá internas del PJ en Marcos Paz, Baradero, Colón, Pergamino, San Nicolás, San Andrés, San Antonio de Areco, Zárate, Magdalena, Bragado, Chivilcoy, Junín, Lincoln, Nueve de Julio, Balcarce, Mar del Plata, Lobería, Adolfo Alsina, el Partido de la Costa y Torquinst.

En Lobos y Roque Pérez, en la zona considerada como el pago chico de Juan Domingo Perón, también presentaron más de una lista para competir.

Enfrentamientos

Al oeste del conurbano bonaerense, en Moreno, la intendenta Mariel Fernández deberá competir por encabezar el órgano partidario local frente al candidato Matías Arrizabal, impulsado por el MdF y delfín del ministro de Trabajo de Kicillof, Walter Correa. La jefa comunal que dijo estar dispuesta a competir con la vicegobernadora Verónica Magario por la conducción del PJ provincial, ahora debería contentarse con que la Junta Electoral no valide a su rival interno en el distrito.

En el norte del conurbano, pero también en la Primera Sección Electoral, el municipio de Tigre es otro donde la conducción del intendente está en tela de juicio. Sucede que el jefe comunal Julio Zamora fue desafiado por el concejal Luis Ducó, cercano a Malena Galmarini pero también con buena relación con el MdF y La Cámpora.

Zamora, que compitió por afuera de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, debe aguardar ahora que la Junta Electoral convalide su lista, que fue denunciada por presentarse fuera de término y con “avales apócrifos”.

El intendente de Tigre está enfrentado desde hace años con Sergio Massa, el jefe del Frente Renovador que conserva un fuerte predicamento en el PJ bonaerense, como aliado dilecto del peronismo.

Otra puja relevante en el PJ acontece en Mar del Plata. Allí se anotaron tres listas: una liderada por Daniel Di Bártolo, con respaldo de La Cámpora y de su referente local, Fernanda Raverta; otra que lleva a Adriana Donzelli, ligada al MdF axelista y una tercera encabezada por Rodolfo Iriart, un referente del peronismo local.

De acuerdo a fuentes partidarias, Di Bártolo es un histórico del peronismo puro, de la rama docente, y fue mucho tiempo ladero de una conducción cegetista de encabezó Daniel Rodríguez. También Donzelli proviene del sector docente.

“Manino” Iriart fue sciolista en los tiempos de la ola naranja, que tenía anclaje en Mar del Plata, y ocupó el cargo de secretario de Seguridad de Carlos Arroyo, el intendente que llegó en 2015 de la mano de María Eugenia Vidal.

Pese a la lista de unidad a nivel provincial, en 25 de Mayo el axelista MdF llevó a José Luis Cunullán, propuesto por el exintendente Hernán Ralinqueo, para competir contra Mateo Quattrinni. Mientras que en Junín las listas las lideran Fernando Burgos, Cristina López y Camilo Claudio.

En Roque Pérez, la hija del exintendente Juan Pablo “Chinchu” Gasparini, Eliana Gasparini, se enfrentará con Homero Salas. Las listas se terminarán de definir en la Junta Electoral Partidaria el sábado 21, por lo que hasta entonces hay un doble proceso de negociación, por un lado, y de constatación de avales y requisitos, por otro.

Atento a estas pujas, que por ahora siguen en pie, la nueva cúpula del PJ bonaerense llamó a los partidarios a lograr la unidad, pero en estas comunas las partes, que armaron filas para una eventual confrontación, se niegan a capitular.

“Hasta el jueves que viene se van a unificar muchos. Se habían presentado 37 y ya se bajaron varias- dijo un hombre que participa de la negociación en el PJ provincial.- Por caso: Saavedra, Tandil, Ramallo y La Plata”.