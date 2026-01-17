Debido a las restricciones, Cristina Kirchner reduce su actividad política y prioriza las visitas de familiares

La expresidenta Cristina Kirchner se vio obligada a restringir su actividad política en el departamento de la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución, desde que el año pasado la Justicia endureció los límites para sus visitas.

Luego de su paso por el Sanatorio Otamendi, donde fue operada, los abogados de la exmandataria intentaron recursos para flexibilizar el régimen de detención que se le impone, pero los pedidos ni siquiera fueron tratados por la feria judicial. El resultado para la también exvicepresidenta es un escenario de restricciones a las visitas, hoy destinadas mayoritariamente a lo familiar, y una actividad política que se evidencia en el monitoreo de los bloques legislativos del peronismo, bancadas también con actividad en baja por el receso en el Congreso.

Con las visitas limitadas a tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana, como estableció el Tribunal Oral Federal Nº2, la actividad política de la expresidenta se vio obviamente reducida. Según pudo saber LA NACION de una fuente del kirchnerismo, personas que la visitaban con mucha asiduidad ya no pueden hacerlo. El tiempo de visitas -añadió la fuente- está reservado en su mayor parte para sus familiares.

A pesar de las restricciones más estrictas en su prisión domiciliaria en el marco de su condena a seis años por el caso Vialidad, Cristina mantiene la actividad y el monitoreo sobre las bancadas de diputados y senadores. “Está conduciendo los bloques legislativos”, subrayó la fuente kirchnerista consultada por este diario.

En el Senado, como informó LA NACION, hubo en los últimos meses señales de malestar y desacuerdos con la conducción cristinista del interbloque, una tríada que integran José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), en temas como las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) y en el Consejo de la Magistratura.

La expresidenta fue dada de alta el 3 de enero, después de que permaneciera dos semanas internada. Se recuperó de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio. Su reaparición se dio con un mensaje contra la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en Venezuela.

Tras la externación, los abogados de Cristina Kirchner intentaron recursos judiciales para conseguir una flexibilización en el régimen de prisión domiciliaria establecido. No tuvieron éxito en lograr que se habilitara la feria judicial para tratar esos pedidos. “Hay molestia por el voto de Ángela Ledesma, que se supone que era más de este lado; [Mariano] Borinsky votó a favor”, resumió el informante kirchnerista.

Durante el receso de verano, cambió la integración de la sala de la Cámara Federal de Casación que decide sobre las condiciones de detención de Cristina. Ledesma y Guillermo Yacobucci se sumaron, así, al juez Borinsky, para conformar la Sala de Feria. En la previa al fallo negativo, que se concretó la semana pasada, la presencia de Ledesma abría una esperanza al cristinismo, porque se la considera más proclive a acceder a pedidos vinculados a las garantías de los condenados. Más allá de esas especulaciones, Lesdesma y Yacobucci votaron en contra de abrir la feria para tratar los pedidos de la expresidenta, y Borinsky lo hizo a favor.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, un tribunal que no trajo buenas noticias para Cristina en el mes de enero Cámara Federal de Casación Penal

El fallo adverso para Cristina se repitió esta semana, ante la insistencia de su abogado Carlos Beraldi, con un rechazo in limine de Ledesma y Yacobucci.

Con esos fallos adversos, los recursos de la expresidenta se resolverán cuando finalice la feria judicial. Solicita que le retiren la tobillera electrónica, que sus visitantes recurrentes no tengan que pedir autorización judicial cada vez que van a verla, que no le limiten la cantidad de las visitas ni cuántas personas pueden participar, y que se elimine el tiempo máximo de utilización de la terraza del edificio en el que vive, de dos horas.

“Cristina siempre estuvo a derecho. Su situación va a tener salida política, porque el peronismo va a volver a liderar”, se esperanzó la fuente consultada por LA NACION al referirse al futuro de la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista nacional.